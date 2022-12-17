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「透明的港口」特展 林右昌：基隆下個10年想法更清晰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供
「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供

基隆市政府邀規畫設計相關大專院校與建築師提出願景，今晚起到25日，在港西街國門廣場舉辦「透明的港口」展覽展示，市長林右昌歡迎大家前來國門廣場新修玻璃屋觀展，對基隆下一個10年會有更清晰的想法。

林右昌指出，「透明的港口」展開為期1周的策展，讓所有市民與專業夥伴關心基隆下一步發展，對威海營區在軍港西遷後的基地未來想像，感謝大家參與提出再生願景與構想，提出新的思辨與對未來創意性思考，對於基隆下一個十年會有更清晰的想法。

林右昌說，這是他卸任前，盼帶給大家對城市與港口的都市發展想像，提供新的目標，國門廣場還有第二階段工程，西岸旅客中心旁還有山城纜車計畫推展，無論西岸或東岸整個都市，未來發展圖像與架構都很清楚。

基隆港東4東5軍用碼頭與威海營區由海軍131艦隊使用至今已50餘年，長期將東岸分隔兩段，限縮港埠營運及城市發展；中央軍港西遷政策支持下，威海營區在拆除完畢後，市中心將釋出大面積國有再發展土地。

國門廣場玻璃屋，今天第一次開放使用，玻璃屋所代表之透明精神，不只象徵港口透明、可親近，更展示東岸再生願景的宣言。

都發處長徐燕興表示，經由學界與業界不同的眼光，提醒基隆軍港西遷後，東岸再生須注意幾個面向，基隆不僅是一座港都，更是北台灣的國家海洋門戶，在空間上應從海上視角創造基隆特色景觀，並重新連結居民和海的關係。

市府都發處表示，展覽期間尚有導覽、講座與對談等相關活動，歡迎市民朋友前來觀展給予回饋，將彙整意見提供東岸都市再生參考，一同集結眾人之力，持續推展市港再生。更多資訊可以追蹤臉書粉絲頁「Vision Thinking 看好基隆」。

「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供
「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供
「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供
「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供
「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供
「透明的港口」特展，林右昌：基隆下個10年想法更清晰。圖／基隆市政府提供

基隆港 願景 林右昌

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