元宇宙實境體驗館登基隆 林右昌：基隆城市品牌大提升

智崴集團元宇宙實境體驗館ANIVERSE KEELUNG，進駐基隆舊火車站空間，基隆市長林右昌和智崴集團董事長歐陽志宏，今晚一同啟動「基隆光芒」璀璨燈光展演，體驗「戴爾塔飛艇」翱翔天際俯瞰世界美景。林右昌說，對基隆城市品牌、商業消費環境，會有很大的提升。

來自台灣的國際體感大廠，智崴集團在基隆市政府協助下，將匯聚多年體感產業經驗與能量，投入ANIVERSE KEELUNG，為這座港灣城市打開科技旅遊與娛樂文化新頁。

林右昌說，感謝歐陽董事長目光獨具選在基隆落腳，這是他們很重要招商成就，智崴科技進駐舊火車站，代表基隆從過去港口、休閒、觀光的城市，現在結合科技最新虛擬技術與元宇宙的概念做整合，首座元宇宙實境體驗館是基隆的光榮，對基隆城市品牌、商業消費環境，會有很大的提升。

林右昌表示，今年6月城市博覽會受國人矚目與好評，在市中心完成市港再生標竿計畫，從城際轉運站、國門廣場、海洋廣場到郵輪廣場的串接，讓基隆變成台灣的海洋國門，基隆是台灣國際郵輪母港，明年3月郵輪重新復駛可回到3年前，每年超過百萬人次觀光旅客進出情景。

智崴集團表示，ANIVERSE KEELUNG結合Any與 Metaverse雙詞彙，象徵一道打破虛實界線、自由穿越多重宇宙的任意門，將這座城市交通運輸命脈，轉化為引領這座島嶼，前往未來的重要里程碑，場域採科技工業風，保留既有場域元素，在流動動線上規畫一系列體感體驗。

吸睛充滿蒸汽龐克風格「戴爾塔飛艇」，讓觀眾在乘載希望的巨大氣囊下，從火焰燈光的特效開啟旅程，接著直上3千公尺的高空視角，宛如翱翔天際俯瞰世界美景；在「阿爾法航艙」，玩家戴上3D視鏡後，將與世界經典《小王子》共創奇幻探險。館內還有愛普森航線和拉姆達賽道多項專利體感設施，相關資訊歡迎追蹤官方臉書粉絲專頁(官網：aniverse.com.tw)