寒流報到 花縣府加強關懷獨居長者贈保暖物資
入冬首波寒流來到，氣溫持續下降，花蓮縣府今天啟動低溫關懷機制，派員關懷及致贈保暖物資給獨居長者，未來一週將加強關懷頻率，即時提供協助。
花蓮縣消防局統計，16日起至今天晚間6時接獲6件內科OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件，多為年邁長者，確切病因仍有待釐清。
花蓮縣社會處長陳加富指出，縣內列冊獨居老人人口約1233人，由各鄉鎮公所定期關懷外，針對獨居及中高風險老人個案，委託老人暨家庭關懷協會辦理，透過聘用專責社工提供到宅訪視及個案管理，目前開案服務約204案，期盼降低獨居長輩生活風險。
陳加富指出，11月底啟動冬季關懷服務，採購禦寒衣物、毛帽及圍巾發放給列案的獨居長者，因應寒流將到，今天啟動低溫關懷機制，針對花蓮獨居老人加強關懷訪視及發放禦寒物品。
80歲姚姓長輩收到縣府送來的毛毯，開心地感謝縣府的關心，讓他不用擔心氣溫驟降。
陳加富表示，未來一週持續低溫，已要求各鄉鎮公所提高關懷獨居長者頻率，即時提供協助，若民眾發現有獨居長者需要保暖禦寒物資，可撥打1999提供服務。
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