快訊

鴻海出清紫光股份 經濟部：先前「未經申報投資」仍得裁罰

獨／「最美星二代」爆她酒後失態 王彩樺揭更年期憂鬱真相

T1聯盟／霍華德僅打28分鐘…特攻林韋翰大三元成功復仇 雲豹吞5連敗

寒流報到 花縣府加強關懷獨居長者贈保暖物資

中央社／ 花蓮縣17日電

入冬首波寒流來到，氣溫持續下降，花蓮縣府今天啟動低溫關懷機制，派員關懷及致贈保暖物資給獨居長者，未來一週將加強關懷頻率，即時提供協助。

花蓮縣消防局統計，16日起至今天晚間6時接獲6件內科OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件，多為年邁長者，確切病因仍有待釐清。

花蓮縣社會處長陳加富指出，縣內列冊獨居老人人口約1233人，由各鄉鎮公所定期關懷外，針對獨居及中高風險老人個案，委託老人暨家庭關懷協會辦理，透過聘用專責社工提供到宅訪視及個案管理，目前開案服務約204案，期盼降低獨居長輩生活風險。

陳加富指出，11月底啟動冬季關懷服務，採購禦寒衣物、毛帽及圍巾發放給列案的獨居長者，因應寒流將到，今天啟動低溫關懷機制，針對花蓮獨居老人加強關懷訪視及發放禦寒物品。

80歲姚姓長輩收到縣府送來的毛毯，開心地感謝縣府的關心，讓他不用擔心氣溫驟降。

陳加富表示，未來一週持續低溫，已要求各鄉鎮公所提高關懷獨居長者頻率，即時提供協助，若民眾發現有獨居長者需要保暖禦寒物資，可撥打1999提供服務。

獨居老人 花蓮 低溫

延伸閱讀

寒流越晚越冷 黃偉哲探視地下道街友送熱湯禦寒衣

入冬首波寒流報到 澎湖強風飄雨冷吱吱

寒流來襲 北北桃：疾病送醫44人、多保暖避低溫

寒流襲台！蘆洲警抗寒雙寶出籠 再冷也要守護市民安全

相關新聞

蘇澳元旦盛事升旗健走祈福 限量千份紀念品免費拿

2023年即將到來，蘇澳鎮公所將於元旦早上舉行「2023活力蘇澳兔躍新程元旦升旗暨健走活動」，邀請鎮民一同出發到聖湖周爺...

封13年劉銘傳隧道明年初重現百年風華 藏426密碼、蝙蝠

基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建之鐵路隧道，13年前因為內部坍方封閉，市府今年初完成...

台東往返台北航班 元旦、春節加開

元旦及春節將到來，為疏運返鄉人潮，立委劉櫂豪昨爭取加開台東往返台北班機航班，元旦立榮加開184人座大機型2航次往返，共4...

花蓮春節返鄉專車 首用EMU3000

花蓮縣明年春節期間推出花蓮往返台北共4列次返鄉專車，首度採用EMU3000特仕車，每列次538個座位比以往略少一些，價格...

三星青蔥銀柳節 過年前迎客

宜蘭縣三星鄉是銀柳的故鄉，產量居全國之冠，近來適逢盛產期，12月陸續外銷至新加坡、馬來西亞、香港等華人地區，以因應新春年...

三連霸失利 花蓮縣議員林宗昆捐補助款送愛給浪浪

花蓮縣議員林宗昆挑戰三連霸失利，在第一選區獲得2461票成為落選頭，未能連任，但他仍兌現選前承諾，比照往例，今天將補助款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。