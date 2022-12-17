聯合盃作文花蓮初賽頒獎 5度參賽的她分享閱讀熱情　

聯合盃作文大賽今年邁入第16屆，花蓮區初賽今天在縣府大禮堂頒獎，許多家長、老師、得獎學生出席受獎。5度參賽的花蓮女中楊于儂分享對閱讀和寫作的熱情，可以鑑古知今，對於提升文字理解、處事能力有很大助益；她這次獲得高中職組第5名的好成績。

聯合盃作文大賽花蓮初賽由聯合報系、花蓮縣政府共同舉辦，16年來獲得四維高中大力支持出借場地舉辦，今年共2000多名學子參賽，分成6組考試。四維高中學生歷屆以來都有亮眼表現，今年包括普二甲班管益弘獲得高中職組第4名在內，共23人獲獎，是全縣獲獎數最多學校。

今天頒獎，聯合報發行展業部業務總監葉英豪、聯合報發行展業部經理陳嘉章、縣議員吳建志、花蓮縣家長協會理事長潘乾鑑及四維高中校長蔡忠和都到場恭賀及勉勵。

現場除了得獎學生，也有許多家長、老師為孩子的表現喝采。國風國中李康賢、花蓮女中楊于儂都分享對閱讀的熱情，楊于儂說，從書本中可以學到很多做人處事的道理，也對精進文字理解有幫助。

有家長分享從小帶著孩子一起閱讀，從睡前讀繪本，到讓孩子自己看書，從小培養閱讀習慣，也帶孩子參加作文比賽，兩兄弟都得到佳作。

葉英豪讚許花蓮縣長徐榛蔚施政強調「線上有溫度、線下有速度」，提出7大免費教育政策，設置AI教室等，每次來花蓮都看到很大的進步。他表示，好的寫作來自於經驗，更重要的是要經常練筆，除了作文大賽，聯合報還在多個縣市推動公益寫作班，也即將來到花蓮推廣。