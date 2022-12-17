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宜蘭美術館當代女性藝術家展 歌手楊林回鄉展覽感親切

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
楊林說回故鄉展覽非常親切，希望未來累積更多作品，並在宜蘭開個展。記者林佳彣／攝影
楊林說回故鄉展覽非常親切，希望未來累積更多作品，並在宜蘭開個展。記者林佳彣／攝影

宜蘭美術館2015年開館以來，今年末推出首個以女性為主題的展覽，「冬雨．遠山．近海―宜蘭當代女性藝術家」集結12位在宜蘭出生成長及移居生活的女性藝術家作品，80年代歌手楊林也是其中一人，重心從演藝圈轉移藝術創作的她說，回故鄉展覽非常親切，希望未來累積更多作品，並在宜蘭開個展。

今天開幕式，策展人李瑋提到，不少展覽多以男性藝術家為主，因此她大膽聚焦宜蘭女性藝術家，要讓她們被看見，並與藝術家問卷訪談，選出與宜蘭有關主題的冬雨、遠山、近海。

參與聯展的12位當代女性藝術家，分別為李雅雯、李瑋、李翡文、林思瑩、郭慧禪、梁曉晴、游幸珊、黃湘智、楊林、蔡昱芸、盧嬿宇、簡吟如，創作形式媒材多元，橫跨繪畫、水墨、立體作品、影像和裝置等。

57歲歌手楊林來自宜蘭，國中畢業赴台北念書後，進入演藝工作，約20年前淡出螢光幕，在藝術領域中開拓另一片天。她今天現身開幕式，吸引不少粉絲爭相合照，縣長林姿妙也肯定其成就，大讚是宜蘭之光。

楊林說，為換大一點的工作室，跑去淡水等多處，繞了一大圈還是覺得宜蘭最美、空氣最好，今年將台北的工作室移到宜蘭，對於回到故鄉展覽非常親切，希望累積更多作品，呈現宜蘭美好的山水、人情與風光，未來能在宜蘭美術館開個展。

縣府文化局表示，該展以2022年當作時間節點，由藝術家自身的感知經驗，取代社會群體對於「女性」既有的觀看與閱讀方式，呈現其對宜蘭的生命記憶與人生故事，展期即日起明年4月9日每天上午9點至下午5點，周一休館。

策展人李瑋此次也有展覽作品。記者林佳彣／攝影
策展人李瑋此次也有展覽作品。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙肯定楊林的成就，大讚是宜蘭之光。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙肯定楊林的成就，大讚是宜蘭之光。記者林佳彣／攝影
「冬雨．遠山．近海―宜蘭當代女性藝術家」展覽，集結12位在宜蘭出生成長及移居生活的女性藝術家作品。記者林佳彣／攝影
「冬雨．遠山．近海―宜蘭當代女性藝術家」展覽，集結12位在宜蘭出生成長及移居生活的女性藝術家作品。記者林佳彣／攝影
「冬雨．遠山．近海―宜蘭當代女性藝術家」展覽今開幕，參展藝術家出席盛會。記者林佳彣／攝影
「冬雨．遠山．近海―宜蘭當代女性藝術家」展覽今開幕，參展藝術家出席盛會。記者林佳彣／攝影
宜蘭美術館今年末推出首個以女性為主題的展覽，展期即日起至明年4月9日。記者林佳彣／攝影
宜蘭美術館今年末推出首個以女性為主題的展覽，展期即日起至明年4月9日。記者林佳彣／攝影

宜蘭 藝術家

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