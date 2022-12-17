原民會表揚族語保母、幼兒 讓族人自信說出優美語言

行政院原民會今天在台東表揚原住民族語扎根計畫績優人員，副主委林碧霞Afas‧Falah說，幼兒期為學習語言的黃金時期，原民會獎勵說族語向下扎根，才能落實族語傳承永續下去。

林碧霞Afas‧Falah說，原民會今年增加補助收托0到1歲的嬰幼兒，透過族語保母用族語和嬰兒互動，在耳濡目染的情境下，讓嬰幼兒更能自然而然的學習族語，徹底將族語學習家庭化。

來自全台各縣市獲獎人員，穿著族服聚集台東教育處會議廳，會場表揚優秀族語保母、家訪員及族語幼兒，並播放紀錄片，分享實際族語托育的成功經驗，也安排獲獎人員上台表演。

原民會表示，今年績優人員選出15組優秀族語保母及幼兒、7位優秀家訪員，其中優秀族語保母的黃美榮及幼兒王宥心，同時也是今年度全國族語戲劇競賽家庭組第5名，王宥心也獲佳女主角獎。