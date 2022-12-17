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蘇澳元旦盛事升旗健走祈福 限量千份紀念品免費拿

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳鎮公所的元旦盛事，在公所升旗後，接續健行4公里，此為今年元旦現場。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所的元旦盛事，在公所升旗後，接續健行4公里，此為今年元旦現場。圖／蘇澳鎮公所提供

2023年即將到來，蘇澳鎮公所將於元旦早上舉行「2023活力蘇澳兔躍新程元旦升旗暨健走活動」，邀請鎮民一同出發到聖湖周爺廟祈福、漫行楠仔坑步道，完成者將獲紀念品和早餐，限量千份，還有機會摸彩抽中電視、空氣清淨機等大獎。

蘇澳鎮公所的元旦盛事，清晨6點20分在公所前廣場集結、7點升旗典禮，接著鎮長李明哲將民眾大跳暖身操，7點30分一同啟程，走到聖湖周爺廟、挺進楠仔坑步道，在折返處領取紀念品兌換券、摸彩券，原路回蘇澳鎮公所，全程共4公里。

李明哲表示，揮別2022年疫情陰霾，2023年蘇澳鎮嶄新出發，推薦楠仔坑步道、徒步或騎單車欣賞山海美景等，邀請民眾來升旗健行，邁開步伐、走出精氣神、欣賞蘇澳美景，讓新年有個新開始。

全程參與者可憑券兌換紀念品、元氣早餐各一份，限量各1000份，每人憑摸彩券抽獎，最大獎有50吋安卓智慧型電視、閃流放電空氣清淨機等大獎。

蘇澳鎮公所明年元旦將舉辦「2023活力蘇澳兔躍新程元旦升旗暨健走活動」。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所明年元旦將舉辦「2023活力蘇澳兔躍新程元旦升旗暨健走活動」。圖／蘇澳鎮公所提供
全程參與者可憑券兌換紀念品、元氣早餐各一份，限量各1000份，每人憑摸彩券抽獎。圖／蘇澳鎮公所提供
全程參與者可憑券兌換紀念品、元氣早餐各一份，限量各1000份，每人憑摸彩券抽獎。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所的元旦盛事，在公所升旗後，接續健行4公里，此為今年元旦現場。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所的元旦盛事，在公所升旗後，接續健行4公里，此為今年元旦現場。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 元旦 彩券

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