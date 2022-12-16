三連霸失利 花蓮縣議員林宗昆捐補助款送愛給浪浪

花蓮縣議員林宗昆挑戰三連霸失利，在第一選區獲得2461票成為落選頭，未能連任，但他仍兌現選前承諾，比照往例，今天將補助款全數捐出，購買百包飼料送給浪浪，也向黎明庇護工場訂購愛心禮盒全數贈出。

38歲的林宗昆為國民黨籍，頂著美國紐約理工學院企管碩士的亮眼學歷，12年前首度參選花蓮市民代表就順利當選，4年後轉戰縣議員成功並連任，這次他挑戰三連霸，在第一選區（花蓮市）12搶9競爭下，原本被看好，卻在最後關頭被逆轉，以100票些微差距敗給民眾黨傅國淵，成為第一選區落選頭，讓支持者相當扼腕，覺得非常可惜。

敗選後林宗昆很快重整心情，仍持續做選民服務，表示會服務到最後一刻。他今天在臉書上宣布，雖然選舉結果不如預期，仍守住承諾，比照前3屆參選時的做法，將獲得的補助款化為愛心贈出。

林宗昆表示，昨天收到約7萬3780元補助款後，今天就把支持者的肯定化為愛心，媒合三間流浪動物中途之家，將這筆錢購買百包共計2000公斤飼料，送給浪浪，讓寒流來臨時浪浪們得以溫飽，看著浪浪們興奮地搖著尾巴，他的心裡也備感溫暖。

他表示，另外也向黎明庇護工場訂購超過百份身心障礙者製作的愛心禮盒，近日會全數送出，相信良善的力量會讓花蓮更美好。許多臉友留言給他「大姆指」，讚許他的善舉，期許他4年後捲土重來。