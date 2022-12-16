台東首家專責收置失智長者的「樂智幸福家園」揭牌

台東聖母醫院今辦理「樂智幸福家園」揭牌，為全縣首家專責收置失智個案的日間照顧及小規模多機能服務機構，縣長饒慶鈴參加表示，樂智幸福家園讓失智長者在熟悉的環境安全地生活。

饒慶鈴說，全縣共有3家失智共同照護中心及20個失智社區服務據點，提供失智者及照顧者多元複合支持服務，也招募54家失智友善組織，期盼失智長者在熟悉的環境安全地生活。

「樂智幸福家園」由縣府協助爭取760萬元經費投入補助，除一般生活照顧，也加強失智症者現實導向、認知活動，並透過懷舊課程、營養餐食服務，建立規律生活功能，降低家屬的照顧壓力。

衛生局指出，全縣目前長者。使用長照服務約7830人，50歲以上失智長者約2143人，長照服務涵蓋率達89.34%，全台第3。聖母醫院樂智幸福家園啟用後，可先提供30人之日間照顧服務及夜間臨托外，預計明年4月失智團體家屋再行提供收置18名

另縣府已新建社福樂齡大樓、啟用池上鄉及成功鎮多元照顧中心，而太麻里鄉及延平鄉多元照顧中心也即將在明年啟用，另將在長濱鄉、大武鄉及關山鎮建置住宿式長照機構。