影響6萬戶！基隆5區周日晚上大停水 降壓16小時

自來水公司第一區管理處汰換富狗橋700公厘老舊管線工程，今天公告12月18日晚間10時起至19日下午2時，停水2萬戶、降壓4萬多戶，共影響6萬多戶、5個行政區，家中沒有水塔的用水戶要儲水備用。這是該工程施工以來，第三次大規模停水，不少民眾、商家都有怨言。

水公司第一區管理處指出，信一路側及仁一路側的蝶閥已安裝完成，18日施工是要進行既有地下管線老舊漏水工程預先開挖，已加強宣導，並派3輛水車待命。

水公司公告停水區域包括仁愛、信義、中正、中山及安樂區，高地停水、平地降壓。

─仁愛區：林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里。

─信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

─中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

─中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。

─安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里。

不少民眾及商家在「基隆人大小事」臉書社群反映，怎麼一停再停，生意都不用做了。還有人說，這已是第三次了，上次停一整天，這次又停16小時。

一區處說，施工期間要求施工廠商現場加強交通疏導、避免損害其他管線單位設施與鄰損外，也進行水壓管理及評估辦理汰換或其他改善措施。