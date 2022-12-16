農曆春節應景銀柳上市 「三星青蔥銀柳節」年前登場

宜蘭縣三星鄉是銀柳的故鄉，產量居全國之冠，近來適逢盛產期，12月陸續外銷至新加坡、馬來西亞、香港等華人地區，以因應新春年節到來。縣府表示，今年疫情趨緩、航運順暢，加上國內景氣逐漸回溫，預期內需市場會擴大，年前將有一波採購潮，農會也會辦青蔥銀柳節推廣農特產。

銀柳是三星鄉最具特色的花卉產業，台語音似「銀柳」，寓意幸福滿滿、財源滾滾，外型典雅、粒粒飽滿圓潤，繫上紅絲帶、金元寶相當喜氣，是華人地區農曆年節迎春接福的應景居家擺飾或送人好禮。

當地栽種面積約32公頃，占全國9成以上，每公頃可產約7萬支，總產量224萬支，一把12支、平均市價300元，年產值約5600萬元，其中6成內銷、4成外銷，12月陸續外銷至新加坡等華人地區。

農糧署東區分署表示，銀柳愈冷、落葉愈快、花粒更顯飽滿，然而今年寒流來得晚、明年農曆春節提早，農民為趕外銷出貨，得多一道工序人工落葉。縣府農業處說，去年疫情使得國際航運塞港、延宕出貨，今年疫情趨緩、航運順暢，且國內景氣漸回溫，預估內需市場將擴大。

農糧署東區分署長徐煇妃分享，剝開艷紅色的芽鱗，可見毛茸茸的銀白花絮，銀柳不只能插水裡，也可乾燥作為永生花，擺放一整年觀賞沒問題，歡迎民眾來三星採購銀柳，祝福家戶「新年銀柳庭前排，來年銀兩滿厝廳」。

另外，同樣是三星農特產的青蔥，在地種植約142公頃，年產值與週邊效益約5億元。農糧署東區分署攜手三星地區農會於明年1月14日、15日在青蔥文化館，舉辦「2023年青蔥銀柳節產業體驗暨農特產品推廣活動」，以「銀春福兔 蔥滿幸福」為主題，邀大家來吃青蔥、賞銀柳、買年貨、玩體驗。

三星是銀柳的故鄉，當地栽種面積約32公頃，占全國9成以上。本報系資料照。 銀柳粒粒飽滿圓潤，艷紅色芽鱗可剝、可不剝，繫上紅色蝴蝶結相當喜氣。記者林佳彣／攝影 銀柳是華人地區農曆年節迎春接福的應景居家擺飾或送人好禮。記者林佳彣／攝影 明年1月14日、15日的青蔥銀柳節，民眾可體驗銀柳DIY。記者林佳彣／攝影 農糧署東區分署長徐煇妃分享，剝開艷紅色的銀柳芽鱗，可見毛茸茸的銀白花絮。記者林佳彣／攝影 三星地區農會推出「三星五寶大吉大利禮盒」，內有銀柳、青蔥與白蒜、有機冠軍米、柑橘等。記者林佳彣／攝影