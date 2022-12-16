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空拍看台灣／南方澳跨港大橋斷橋重生 18日通車搶先看

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空拍看台灣／南方澳跨港大橋斷橋重生 18日通車搶先看

攝影中心／ 記者黃義書／宜蘭即時報導
南方澳跨港大橋橋面總寬度13公尺，雙向車道各有一線快車道、慢車道與人行道，在橋的最高點設置一景平台，民眾可在此處鳥瞰南方澳漁港漁船停泊的景象及蘇澳商港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋橋面總寬度13公尺，雙向車道各有一線快車道、慢車道與人行道，在橋的最高點設置一景平台，民眾可在此處鳥瞰南方澳漁港漁船停泊的景象及蘇澳商港。記者黃義書／攝影

南方澳大橋在2019年10月1日發生斷橋事故，造成6名外籍漁工死亡、12人受傷，「南方澳跨港大橋重建工程」自109年7月16日正式開工動土，歷經2年5個月的工期，將於12月18日上午9點舉行通車典禮，下午開放通車。

大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象。除作為南方澳地區聯繫豆腐岬之重要交通樞紐外，也將成為蘇澳地區觀光旅遊的新地標，為地方帶來觀光的發展。

南方澳大橋在發生斷橋事故後，造成南方澳環港道路因此缺了一段，對地方造成嚴重衝擊與交通不便。在意外後的3年2個多月竣工通車，大橋嶄新的造型將成為新打卡景點，與宜蘭縣府在豆腐岬設立的國家帆船訓練中心、南方澳討海文化館和南方澳漁港連成一觀光景點，可以賞海景、逛漁港、吃海鮮、拜媽祖，可順路暢遊一圈南方澳。

南方澳跨港大橋橋面總寬度13公尺，雙向車道各有一線快車道、慢車道與人行道，在橋的最高點設置一景平台，民眾可在此處鳥瞰南方澳漁港漁船停泊的景象及蘇澳商港，橋上可近距離欣賞鯖魚裝置地景，彰顯南方澳漁港的漁業特色。

南方澳跨港大橋重建，將於12月18日上午9點舉行通車典禮，下午開放通車，作為南方澳地區聯繫豆腐岬之重要交通樞紐外，也將成為蘇澳地區觀光旅遊的新地標，為地方帶來觀光的發展。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋重建，將於12月18日上午9點舉行通車典禮，下午開放通車，作為南方澳地區聯繫豆腐岬之重要交通樞紐外，也將成為蘇澳地區觀光旅遊的新地標，為地方帶來觀光的發展。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，漁船出船方向是蘇澳商港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，漁船出船方向是蘇澳商港。記者黃義書／攝影
「南方澳跨港大橋重建工程」歷經2年5個月的工期，將於12月18日上午9點舉行通車典禮，下午開放通車。記者黃義書／攝影
「南方澳跨港大橋重建工程」歷經2年5個月的工期，將於12月18日上午9點舉行通車典禮，下午開放通車。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，背景為南方澳漁港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，背景為南方澳漁港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，背景為南方澳漁港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，背景為南方澳漁港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，背景為蘇澳商港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋的造景以南方澳的地方特產鯖魚與海浪為元素，設計出小魚洄游出海，大魚豐收入港的意象，背景為蘇澳商港。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋重建，將於12月18日上午9點舉行通車典禮，下午開放通車，作為南方澳地區聯繫豆腐岬之重要交通樞紐外，也將成為蘇澳地區觀光旅遊的新地標，為地方帶來觀光的發展。記者黃義書／攝影
南方澳跨港大橋重建，將於12月18日上午9點舉行通車典禮，下午開放通車，作為南方澳地區聯繫豆腐岬之重要交通樞紐外，也將成為蘇澳地區觀光旅遊的新地標，為地方帶來觀光的發展。記者黃義書／攝影

斷橋 南方澳大橋

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