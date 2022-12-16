學生齲齒率大幅降、多元視力保健 基隆獲健康促進優等

基隆市學生齲齒率近年來大幅下隆，且低於全國平均。另外在疫情期間大量使用平版及線上教學同時，重視學童視力保健，以多元方式推廣視力保健，提升學童健康意識，日前榮獲教育部健康促進優等縣市。

市府教育處表示，基隆市學生齲齒率從107學年度46.76%，下降至110學年度27.90%，整體進步18.86%，且低於全國平均。另外在疫情期間，在大量使用平版及線上教學同時，市府重視學童視力保健，以多元方式推廣視力保健議題，例如多運動及大下課時間運動，強調用眼姿勢，利用相關政策提升學童重視自我健康意識。

教育處長杜國正表示，教育處以多元趣味方式辦理健康促進計畫，例如製作視力存摺發放本市國小學童，透過視力存摺提醒學生日常生活中時注意健康用眼。

市府也與牙醫師公會共同辦理牙醫體驗營，讓孩子不害怕看牙醫，每年度1到2月提供基隆在地牙醫診所，施作窩溝封填免收掛號費的優惠服務；健康體位除運動外，也強調正確飲食，結合11校新落成的廚房和食育教室，學習健康飲食的營養觀念。

在菸檳害防制部分，基隆透過多媒體的宣傳行銷，推廣最新菸檳防制知識，也與衛生局及社區合作，共同打造學校及學校周邊社區無菸的健康環境，而成功國中也以菸害防制為主題，拍攝影片參賽，獲「全國網紅就是你」佳作。