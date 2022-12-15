南方澳跨港大橋12月18日通車 入夜亮燈美景搶先看

宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年斷橋，重建工程歷經2年多已完工，將於這周日舉辦通車祈福典禮。在這之前，新橋兩側124盞LED景觀照明燈搶先亮燈，入夜後相當吸睛，藍色系呈現海洋意象，通車後將成當地新夜景，可望帶動拍照打卡的朝聖熱潮。

南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，新橋設計融入鯖魚元素，不只「鯖魚尾」造型橋墩，橋體中段兩側的裝置藝術為大魚、小魚，代表抓大放小的海洋資源概念，橋名柱是「鯖魚眼」造型，日夜皆美將成為港區的美麗地標。

另外，新橋兩側安裝LED景觀照明燈，一邊各62盞，124盞燈造價約1200萬元，晚間亮燈時，藍色光影在黑夜中閃爍，還有人稱之為南方澳版的百萬夜景。蘇花改工程處表示，18日大橋通車後，每天夜間都會點亮，屆時將帶動朝聖熱潮。

南方澳跨港大橋重建工程總工程經費9.57億元，全長796.53公尺，包括主橋595公尺，引道201.53公尺，耐久年限100年，具有抗腐蝕與耐震設計。