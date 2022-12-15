快訊

高虹安涉詐領國會助理費案 男友李忠庭移送北檢臉超臭

怪！闢謠圖要講輸陸食品時限 文字竟是日福島10縣證明

南方澳跨港大橋12月18日通車 入夜亮燈美景搶先看

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南方澳跨港大橋2019年斷橋，重建工程歷經2年多已完工，將於這周日舉辦通車祈福典禮。記者林佳彣／攝影
南方澳跨港大橋2019年斷橋，重建工程歷經2年多已完工，將於這周日舉辦通車祈福典禮。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年斷橋，重建工程歷經2年多已完工，將於這周日舉辦通車祈福典禮。在這之前，新橋兩側124盞LED景觀照明燈搶先亮燈，入夜後相當吸睛，藍色系呈現海洋意象，通車後將成當地新夜景，可望帶動拍照打卡的朝聖熱潮。

南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，新橋設計融入鯖魚元素，不只「鯖魚尾」造型橋墩，橋體中段兩側的裝置藝術為大魚、小魚，代表抓大放小的海洋資源概念，橋名柱是「鯖魚眼」造型，日夜皆美將成為港區的美麗地標。

另外，新橋兩側安裝LED景觀照明燈，一邊各62盞，124盞燈造價約1200萬元，晚間亮燈時，藍色光影在黑夜中閃爍，還有人稱之為南方澳版的百萬夜景。蘇花改工程處表示，18日大橋通車後，每天夜間都會點亮，屆時將帶動朝聖熱潮。

南方澳跨港大橋重建工程總工程經費9.57億元，全長796.53公尺，包括主橋595公尺，引道201.53公尺，耐久年限100年，具有抗腐蝕與耐震設計。

蘇花改工程處將於12月18日舉辦「南方澳跨港大橋重建工程」通車祈福典禮，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙等人將到場剪綵。

南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，新橋設計融入鯖魚元素，橋名柱是「鯖魚眼」造型。記者林佳彣／攝影
南方澳素有「鯖魚之鄉」美名，新橋設計融入鯖魚元素，橋名柱是「鯖魚眼」造型。記者林佳彣／攝影
南方澳跨港大橋兩側124盞LED景觀照明燈，入夜後亮燈相當吸睛。圖／民眾提供
南方澳跨港大橋兩側124盞LED景觀照明燈，入夜後亮燈相當吸睛。圖／民眾提供
南方澳跨港大橋的橋體中段的裝置藝術為大魚、小魚，代表抓大放小的海洋資源概念。記者林佳彣／攝影
南方澳跨港大橋的橋體中段的裝置藝術為大魚、小魚，代表抓大放小的海洋資源概念。記者林佳彣／攝影
「南方澳跨港大橋重建工程」通車祈福典禮將於12月18日舉辦。記者林佳彣／攝影
「南方澳跨港大橋重建工程」通車祈福典禮將於12月18日舉辦。記者林佳彣／攝影

港大 蘇花改

延伸閱讀

南方澳大橋12/18通車 將由港務公司負責維護

新店吉安街全面實施機車退出騎樓措施 違規將開罰

高雄湖內L幹線疏洪工程 流標6次預計月底動工

雲嘉嘉跨縣市合作 斥資7200萬新善諸橋今完工通車

相關新聞

南方澳跨港大橋12月18日通車 入夜亮燈美景搶先看

宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年斷橋，重建工程歷經2年多已完工，將於這周日舉辦通車祈福典禮。在這之前，新橋兩側124盞LE...

乳癌病友彩繪 「綻放」 100多件作品在陽明交大醫院展出

同屬乳癌病友團體的陽明交大醫院互勵聯誼會與台北榮總同心緣關懷協會，成立彩繪班員接受李毓芳老師指導學畫，今天在陽明交大醫院...

宜蘭噶瑪蘭族老樹搶救重生 民間譜曲辦音樂會分享

五結鄉「流流社」是宜蘭縣較為知名的噶瑪蘭族舊社，一棵樹齡逾200年的大葉山欖被當地視為精神象徵，然而近年受風災影響、棲地...

花蓮地震頻繁 加密交易所業者捐350萬助防災救災

花蓮地震頻繁，加密交易所BingX今天捐贈300萬元給愛花蓮基金會作為救災、防災之用，另皇順國際捐出30萬元，基金會董事...

基隆醫院、獅子會開健康補給站 提供義檢宣導遠離三高

衛生福利部基隆醫院今與獅子會合辦「遠離三高健康補給站」活動，提供健康義檢服務，並提醒民眾定期監測「三高」數據，善用國民健...

影／基隆跨年7組搖滾樂團接力嗨唱 7分鐘海港煙火秀搶先看

2022年即將邁入尾聲，基隆市政府今天宣布辦跨年晚會，將於12月31日晚間7點20分在國門廣場登場，由金鐘主持人吳建恆和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。