乳癌病友彩繪 「綻放」 100多件作品在陽明交大醫院展出

同屬乳癌病友團體的陽明交大醫院互勵聯誼會與台北榮總同心緣關懷協會，成立彩繪班員接受李毓芳老師指導學畫，今天在陽明交大醫院雲想廣場舉辦「綻放」主題展，展出100多件壓克力彩繪作品，病友透過畫作展現對生命的渴望與珍貴人生美好，鼓勵大家活出光彩。

互勵聯誼會是陽明交大醫院第一個病友團體，也是蘭陽地區第一個成立的乳癌病友關懷團體，民國92年在時任外科部主任的羅世薰教授熱心輔導下成立；台北榮總同心緣是86年成立聯誼會，102年改為台灣同心緣乳癌關懷協會，希望透過團體力量提供病友扶持、溫暖依靠的地方，重拾信心走出癌症陰霾。

李毓芳老師任教職時公餘之暇與多位名師學習國畫、彩繪，退休後加入同心緣志工行列，並教導畫畫；108年也接受互勵聯誼會張秀麗會長邀請，每周六不辭舟車勞頓之苦來宜蘭指導姊妹們盡情彩繪。

如今教畫學畫有成，今天在陽明交大醫院地下一樓雲想廣場舉辦作品展，李毓芳說，癌友姊妹們在剛接觸繪畫時，擔心自己畫不好，經過鼓勵及嘗試，發現她們有豐沛的創造力。

今天包括院長楊純豪、羅世薰教授及陳慶耀醫師等人都來參觀作品，鼓勵病友揮別陰霾，重拾生命的活力與自信，100多幅作品展至12月21日。