宜蘭噶瑪蘭族老樹搶救重生 民間譜曲辦音樂會分享

五結鄉「流流社」是宜蘭縣較為知名的噶瑪蘭族舊社，一棵樹齡逾200年的大葉山欖被當地視為精神象徵，然而近年受風災影響、棲地環境不良，枯枝落葉樹況垂危，今年4月經縣府安排樹醫師救治、地方居民維護管理，歷經半年照護，重獲新生，民間也為它譜曲，今天舉辦音樂會與大眾分享這段故事。

這棵大葉山欖1997年4月被縣府列管為珍貴老樹，編號「宜五第1號」，為宜蘭縣現有列管409棵中唯一的大葉山欖，迄今已有逾200年歷史，流流社當地對於它是有相當深厚情感。

噶瑪蘭族81歲地主林天成說，從小看著大葉山欖長大，它的花與果實都能吃，自己曾拿石頭丟，為的是品嚐甜美果實；家住附近的前副縣長黃適超說，這是村裡孩子的共同記憶，大家都是先丟再撿，大葉山欖花香濃、果實甜，老樹看著全村長大成人。

利澤簡文教促進會理事黃兵善表示，老樹3月被發現生病後，縣府宜蘭縣樹藝景觀所、樹木醫詹鳳春與在地居民合力搶救，當下真能感受到詹鳳春與樹對話，把其所需環境還給它，讓被蓋住的根部可以呼吸。

宜蘭縣樹藝景觀所長林志明推測，樹木周邊棲地環境不良，長久以來導致成長緩慢、不正常落葉等情形，4月動手修剪樹木，更著重棲地改善，後續由居民與地方協會照護管理。過程中感人之處，是居民願意犧牲通行不便，為樹木讓出道路，使其根部有成長空間，真的難能可貴。