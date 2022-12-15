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花蓮地震頻繁 加密交易所業者捐350萬助防災救災
花蓮地震頻繁，加密交易所BingX今天捐贈300萬元給愛花蓮基金會作為救災、防災之用，另皇順國際捐出30萬元，基金會董事長花蓮市長魏嘉賢再加碼20萬元，統籌運用於校園防災推廣及幫助災區弱勢家庭。BingX投研策略總監盧子健搭車到花蓮時正好遇到規模6.2地震，親身體驗讓他更覺得防災推廣的重要。
「想為花蓮盡點心力」盧子健說，BingX是全球領先的加密交易所，一向致力慈善公益，日前台灣發生918強震，希望盡一分力量，透過魏嘉賢的民間友人范揚杰牽線，捐出300萬元協助災後重建。
盧子健今天搭乘火車到花蓮捐款，途中遇到花蓮發生苪氏規模6.2地震，行程延誤一個多小時。住在新北的他回想起多年前921大地震發生，他人在15樓的高處，深刻感受到地震的可怕，也讓他更堅信協助花蓮做為防災之用是對的。
今天下午在花蓮市Kadda Hotel璽賓行旅舉辦「愛花蓮希望列車」啟動儀式，BingX捐贈300萬元，皇順國際董事長黃崇瑋捐贈30萬元，魏嘉賢以個人身分捐出20萬元，湊足350萬元。
魏嘉賢說，民間捐贈善款將由愛花蓮基金會統籌運用在受0918地震影響較嚴重的南區玉里、富里、卓溪等3鄉鎮共25校，用在防災推廣，像是辦理防災科普營、防災知識宣導活動，或購置防災避難包，及提供災區兒童獎助學金、就學和生活補助等。
他個人加碼捐贈20萬元，希望擴及到北區學童也能受惠，透過科普教育從小培養正確防災觀念，遇到天災時就能做好準備，愛花蓮基金會也會持續關心並幫助更多需要幫助的人。
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