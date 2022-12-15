快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮地震頻繁 加密交易所業者捐350萬助防災救災

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
BingX投研策略總監盧子健（左）、皇順國際董事長黃崇瑋（右）合捐330萬元，魏嘉賢再加碼20萬元，用於花蓮校園防災推廣。記者王燕華／攝影
BingX投研策略總監盧子健（左）、皇順國際董事長黃崇瑋（右）合捐330萬元，魏嘉賢再加碼20萬元，用於花蓮校園防災推廣。記者王燕華／攝影

花蓮地震頻繁，加密交易所BingX今天捐贈300萬元給愛花蓮基金會作為救災、防災之用，另皇順國際捐出30萬元，基金會董事長花蓮市長魏嘉賢再加碼20萬元，統籌運用於校園防災推廣及幫助災區弱勢家庭。BingX投研策略總監盧子健搭車到花蓮時正好遇到規模6.2地震，親身體驗讓他更覺得防災推廣的重要。

「想為花蓮盡點心力」盧子健說，BingX是全球領先的加密交易所，一向致力慈善公益，日前台灣發生918強震，希望盡一分力量，透過魏嘉賢的民間友人范揚杰牽線，捐出300萬元協助災後重建。

盧子健今天搭乘火車到花蓮捐款，途中遇到花蓮發生苪氏規模6.2地震，行程延誤一個多小時。住在新北的他回想起多年前921大地震發生，他人在15樓的高處，深刻感受到地震的可怕，也讓他更堅信協助花蓮做為防災之用是對的。

今天下午在花蓮市Kadda Hotel璽賓行旅舉辦「愛花蓮希望列車」啟動儀式，BingX捐贈300萬元，皇順國際董事長黃崇瑋捐贈30萬元，魏嘉賢以個人身分捐出20萬元，湊足350萬元。

魏嘉賢說，民間捐贈善款將由愛花蓮基金會統籌運用在受0918地震影響較嚴重的南區玉里、富里、卓溪等3鄉鎮共25校，用在防災推廣，像是辦理防災科普營、防災知識宣導活動，或購置防災避難包，及提供災區兒童獎助學金、就學和生活補助等。

他個人加碼捐贈20萬元，希望擴及到北區學童也能受惠，透過科普教育從小培養正確防災觀念，遇到天災時就能做好準備，愛花蓮基金會也會持續關心並幫助更多需要幫助的人。

加密交易所BingX、皇順國際及花蓮市長魏嘉賢合力捐贈350萬元，「愛花蓮希望列車」今天啟動，將前進校園推廣防災觀念。記者王燕華／攝影
加密交易所BingX、皇順國際及花蓮市長魏嘉賢合力捐贈350萬元，「愛花蓮希望列車」今天啟動，將前進校園推廣防災觀念。記者王燕華／攝影

花蓮 921大地震 魏嘉賢

延伸閱讀

花蓮6.2地震搖晃劇烈 市區飯店外牆磁磚掉落砸中轎車

花蓮規模6.2地震玻璃窗咔咔響 中部民眾：手機預警怎沒叫？

全台有感、宜花國家級警報！12時3分花蓮外海規模6.2地震 最大震度花蓮5弱

雙溪公所防災LINE貼圖設計賽 學生可愛創意表現

相關新聞

花蓮地震頻繁 加密交易所業者捐350萬助防災救災

花蓮地震頻繁，加密交易所BingX今天捐贈300萬元給愛花蓮基金會作為救災、防災之用，另皇順國際捐出30萬元，基金會董事...

基隆醫院、獅子會開健康補給站 提供義檢宣導遠離三高

衛生福利部基隆醫院今與獅子會合辦「遠離三高健康補給站」活動，提供健康義檢服務，並提醒民眾定期監測「三高」數據，善用國民健...

影／基隆跨年7組搖滾樂團接力嗨唱 7分鐘海港煙火秀搶先看

2022年即將邁入尾聲，基隆市政府今天宣布辦跨年晚會，將於12月31日晚間7點20分在國門廣場登場，由金鐘主持人吳建恆和...

舊衣回收送贈品受歡迎 宜蘭喜互惠羅東店20日加碼1場

宜蘭縣環保局舊衣回收管道更多元，除每周一、周五提供垃圾回收車回收外，更與在地品牌「喜互惠」超市及「慈濟回收站」合作設置舊...

西定河登「都市地獄版」 邱臣遠：125年才接管太久應加速

美國論壇「Reddit」貼出一張基隆市西定河汙染的照片，有老鼠流竄，被分類到「都市地獄版」，立委邱臣遠今天表示，市政府要...

寒流至街友蜷縮 天行者慈善協會送暖暖包、熱飲及包子

氣象局指出周末寒流來襲，基隆連續下雨天氣濕冷，基隆市天行者慈善協會與國際崇她社基隆海洋分社，昨天深夜在基隆火車站送暖，準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。