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基隆醫院、獅子會開健康補給站 提供義檢宣導遠離三高
衛生福利部基隆醫院今與獅子會合辦「遠離三高健康補給站」活動，提供健康義檢服務，並提醒民眾定期監測「三高」數據，善用國民健康署成人預防保健服務，即時掌握自己的健康狀況。
基隆醫院表示，為了增進民眾健康概念，鼓勵大家定期篩檢守護自我健康，今天下午與國際獅子會300F區第13分區、基隆港獅子會、仁愛獅子會、聯合獅子會及中山獅子會，在基隆市仁愛區愛三路65號前騎樓開設「遠離三高健康補給站」，為民眾提供健康義檢服務。
基隆醫院醫護人員在義檢現場，提供量測身高、體重、腰圍及血壓，血糖、骨質密度等檢查，並有醫師現場提供健康諮詢與說明，希望藉以喚起民眾健康意識，有效控制並遠離高血壓、高血糖、高血脂威脅。
近日氣溫逐漸下降，基隆醫院長林三齊院長提醒患有心血管疾病民眾及長者，應多注意保暖及室內、外溫差變化，若有身體不適情形，應盡速就醫診治。
基隆醫院說，符合流感疫苗接種資格民眾，盡早接種流感疫苗，讓疫苗有時間發揮作用，才能在流感高峰期來臨前獲得保護力，保護自己、也保護家人。
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