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舊衣回收送贈品受歡迎 宜蘭喜互惠羅東店20日加碼1場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣環保局舉辦的舊衣回收送贈品活動很受歡迎，決定20日在喜互惠羅東店再加碼舉辦1場。記者戴永華／攝影
宜蘭縣環保局舉辦的舊衣回收送贈品活動很受歡迎，決定20日在喜互惠羅東店再加碼舉辦1場。記者戴永華／攝影

宜蘭縣環保局舊衣回收管道更多元，除每周一、周五提供垃圾回收車回收外，更與在地品牌「喜互惠」超市及「慈濟回收站」合作設置舊衣回收據點，民眾捐出5件乾淨的舊衣可獲贈清潔用品。今天上午在喜互惠慈安店，本月20日在羅東店再加碼1場舊衣回收。

今天包括年輕的媽媽及上了年紀的婦人都帶著舊衣到喜互惠慈安店，交給門口據點人員回收後，獲贈洗潔精或垃圾袋等日常清潔用品。官姓年輕媽媽肯定這個活動很有意義，81歲劉姓婦人聽鄰居講有回收活動，她把家中孩子長大後穿不下的衣服，洗乾淨捐出來，希望幫助更多需要的人。

環保局長黃政釧表示，現在很多衣物的材質都穿不壞，如果民眾覺得舊衣穿不上可以捐出來，至於與喜互惠超市合作，是因為在地品牌業者而且分布全縣有很多據點，這次舊衣除了寒冬送暖滿足國內弱勢家庭寒冬送暖，並媒合慈濟回收站，將收回來的舊衣送至非洲國家。

真的無法再穿著衣物，縣環保局會把舊衣送至西部縣市的再利用廠，製成固體再生燃料，讓舊衣循環再利用，降低資源損耗，達到循環經濟利用。

民眾對於舊衣回收反應熱烈，希望溪南地區也能舉辦，環保局決定12月20日上午9點30半至12點在喜互惠羅東店(純精路三段445號)再辦加碼場，捐出的舊衣回收儘量以輕便的衣服、褲子、裙子等為主，方便送去非洲國家。

黃政釧表示，若民眾平時有回收舊衣需求，可將無破損、髒污的舊衣交給每周一及周五的資源回收車進行回收，但鞋子、布偶、棉被、枕頭、床單、內衣褲、髒污破損衣物是「不可回收」項目，請以一般垃圾丟棄。

宜蘭縣環保局舉辦的舊衣回收送贈品活動很受歡迎，今天有不少民眾拿舊衣物去喜互惠慈安店進行回收捐助。記者戴永華／攝影
宜蘭縣環保局舉辦的舊衣回收送贈品活動很受歡迎，今天有不少民眾拿舊衣物去喜互惠慈安店進行回收捐助。記者戴永華／攝影

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