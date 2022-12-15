西定河登「都市地獄版」 邱臣遠：125年才接管太久應加速

美國論壇「Reddit」貼出一張基隆市西定河汙染的照片，有老鼠流竄，被分類到「都市地獄版」，立委邱臣遠今天表示，市政府要到民國125年才全面接管，時程實在太久，在西定河髒亂登上國際論壇後，已引發國際關注，他認為應提早完成整治。

邱臣遠表示，基隆西定河遭高架橋占用、河水髒汙的問題，一夕間登上美國論壇Reddit都市地獄版，引發了許多基隆民眾共鳴，西定河整治成為當務之急，他昨天向環保署署長張子敬及營建署署長吳欣修提出質詢。

邱臣遠詢問目前有關基隆西定河水環境改善工程，基隆市政府是否有提出申請，是否已經核准？

張子敬表示，目前西定河水環境改善工程，經費共需1.9億多元，基隆市政府已經提出申請，環保署也已經核定補助1.4億元，預定在114到115間執行並完工，屆時可以將汙水截流到位於軍人福利站土地上的礫間設施淨化。

邱臣遠指出，但這項工程屬於過渡期處理模式，如果要真正徹底改善，仍要透過汙水下水道建設，完成家戶接管。而這部分計畫是由內政部營建署專案補助，內政部營建署是否會給予基隆工程補助，提前加速建設？

吳欣修說明，目前已核定基隆市政府計畫，預定排在115年到125年施作。

邱臣遠認為，這個時程實在太久，在西定河髒亂登上國際論壇後，已引發國際關注，我應提早完成整治。對此，吳欣修回應表示，會積極與基隆市政府協調，研議加速執行的可行性，以最快的速度來改善基隆的地下汙水系統。