寒流至街友蜷縮 天行者慈善協會送暖暖包、熱飲及包子

氣象局指出周末寒流來襲，基隆連續下雨天氣濕冷，基隆市天行者慈善協會與國際崇她社基隆海洋分社，昨天深夜在基隆火車站送暖，準備口罩、暖暖包、熱飲及熱包子，發送給周邊的街友，幫助他們度過這波寒流。

天行者慈善協會理事長李昌萬表示，昨天凌晨在台北萬華已經發生2位街友猝死憾事，天行者每年會在農曆年前或是寒冬來臨時，都會號召志工伙伴及慈善團體，一起投入送暖的活動，希望結合社會大眾的力量，幫助路行者或是弱勢家庭度過難關，這次邀請國際崇她社基隆海洋分社共同響應。

氣象局指出，昨天冷空氣增強，周末是入冬以來首波大陸冷氣團，北台灣氣溫可能降至攝氏8度左右，民眾及路行者務必注意保暖。

天行者慈善協會執行長黃永翔表示，協會的紅光計畫中關懷弱勢，長期關注路行者的議題，除了關懷物資的發放外，更積極的輔導路行者就業，讓路行者回歸社會。