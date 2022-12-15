低溫逼近慎防寒害 南市府籲農友因應

入冬首波寒流逼近，憂心寒害釀成農漁損害，台南市政府農業局呼籲農漁民落實相關作為，慎防寒害。

農業局說，根據中央氣象局天氣預報，17日寒流南下，18日寒流影響，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大；周六越晚越冷；周六晚、周日清晨最冷中部以北及宜蘭花蓮低溫約8至10度，南部及台東11至13度，局部溫度再更低一些，19日寒流減弱，氣溫回升，溫度仍偏涼。

台南市長黃偉哲表示，台南南小番茄、棗子正值產季，而洋香瓜等正值生長期，都有可能發生寒害。另外，不耐低溫的虱目魚、石班魚，畜牧的仔畜禽，都應採取防寒措施防範。

農業局提供農業防寒害措施如下

一、果樹方面：棗子、番石榴、木瓜等，已屆採收者，應加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施；正值生長期者，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力；寒流過後，在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，可促進植株與果實恢復生長，減少損害。

二、蔬果花卉方面：較不耐寒的葉菜類蔬菜可採收應立即採收，未採收應加強畦溝灌水管理；洋香瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。除強化塑膠棚溫室等防寒，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥。

三、養殖漁業方面：（一）於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。 （二）低溫期間盡量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，暫停投餌及不要無謂地開關水車。 （三） 在氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。 （四）水溫若低於15度時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕養殖物受寒死亡。 必要時早採捕，減少寒害損失。浮於水面魚體應速撿除，防止水質惡化。