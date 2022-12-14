林右昌曾縱走台灣切西瓜 包場看「哈勇家」致敬原住民

溫馨感人的電影「哈勇家」榮獲第59屆金馬獎最佳導演、最佳女配角兩項大獎肯定，基隆市長林右昌今晚在秀泰影城包場觀賞，向原住民族同胞致敬。林右昌曾挑戰24小時不斷電台灣縱走切西瓜的熱血行程，途中經過拍攝地宜蘭南山部落，留下深刻印象。

林右昌說，「哈勇家」描寫原住民家庭生活故事，獲金馬獎6項提名，得到最佳導演、最佳女配角兩獎項肯定，導演陳潔瑤是首位得到金馬獎最佳導演的女性導演，電影在南山部落取景。

他曾以偉世牌機車挑戰24小時不斷電，台灣縱走切西瓜的熱血行程，途中就經過宜蘭南山部落，對當地景色留下印象。

林右昌並分享，他今年曾帶一群家扶的孩子看職棒，其中就有來自南山部落的孩子，來到基隆的國小就讀並練習棒球，基隆和南山部落有著情感上的連結，今天包場看電影支持國片，給這群來自南山部落孩子打氣，也表達對原住民族同胞尊敬，及欣賞南山部落之美。