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8年成果新書發表 林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
8年成果新書發表，林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範。圖／基隆市政府提供
8年成果新書發表，林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌執政8年，在卸任前夕，今天發發表新書《未來城市備忘錄：從基隆治理經驗看台灣》，是他2任市長的施政成果展現。林右昌分享基隆經驗，認為可作為其他城市治理、國土規畫的參考。

新書發表會中，播放影片呈現基隆蛻變歷程，遠見．天下文化事業群創辦人高希均致贈林右昌星雲法師墨寶「放眼天下，分享遠見」及由高夫人手織披肩。林右昌和天下文化社長林天來一同揭書，期許從基隆經驗出發，找到台灣新方向。

林右昌指出，從北北基桃首都生活圈或海洋國門的角度，重新認識基隆這座城市，就會有不同的想像力與創造的可能性。基隆，大家印象中會覺得是個小城市，但其實說小也不小，因為如果用海洋的視角來看，基隆比台北、新北都還大，就看用什麼視野看待。

林右昌說，這8年來，他們努力推動很多不同的改造計畫，但說起來，其實就是在做一件事，那就是過去大家不看好基隆，覺得是個沒希望、沒資源、沒人才的城市，但他們創造出它的不可能，希望可以帶給市民及台灣其他城市更多信心，證明條件匱乏下，也可以翻轉一座城市。因為基隆經驗，帶給市民希望、未來跟自信。

新書分享座談由《遠見雜誌》總編輯李建興主持，林右昌、台灣設計研究院長張基義、台北市青年支持未來都會再生協會理事長陳林桂琇與談，一同探討基隆經驗將如何幫助基隆與其他城市，找到城市光榮感，邁向未來城市。

林右昌說，新書從基隆出發，面對台灣當代的城市治理議題，基隆擁抱限制積極尋找出路，透過基隆經驗找出台灣、亞洲、世界之間的關係，作為其他城市治理、國土規畫的參考。

8年成果新書發表，林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範。圖／基隆市政府提供
8年成果新書發表，林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範。圖／基隆市政府提供
8年成果新書發表，林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範。圖／基隆市政府提供
8年成果新書發表，林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範。圖／基隆市政府提供
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林右昌 天下文化

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