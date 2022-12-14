原來史前人類吃這些美食 台東大學發表9道仿古料理

國立台東大學歷經1年訪談台東考古學者及考究出土文物，今天在卑南遺址公園餐廳發表9道仿古料理。讓民眾了解3千年前台東史前人類吃什麼食物。遊客驚奇：很像風味料理。

東大文化資源與休閒產業學系副教授蔡進士說，料理的9道仿古食物，分別是距今2500年至2萬7000年的長濱文化及距今2300年至3500年卑南文化，再經過調整而有了初步成果。

蔡進士帶領研究生陳毅、黃柏崴，藉由國科會「台東史前人類食物與當代台東旅遊間的幻境與體驗」研究計畫，訪談考古學者和考究出土文物，推論遠古時期台東史前人類使用的食物級食材。

歷經1年的研究，今天在卑南遺址公園餐廳發表9道仿古料理，有焦烤山豬肉、燻山羌、清燉田鼠、秈稻鍋巴餅、秈稻薏苡甜糕、鬼頭刀生魚片、燻烤鬼頭刀及、骨髓湯及陶杯小米酒。

現場由陳毅及黃柏崴一一介紹每一道菜，希望藉由成果發表，將史前人類菜單技轉給餐飲業者，讓更多人感受遙遠的台東史前文化，體驗豐富的食物。