強烈冷氣團下雪機率高 宜蘭太平山實施預警性機動管制
強烈冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的溫度驟降，道路可能結冰，甚至有機會下雪。羅東林管處表示，考量遊客安全、午後易起濃霧，12月17日中午後僅開放至鳩之澤溫泉區，蹦蹦車班次也提早收班，18日將視現況機動性延後開園。
根據中央氣象局天氣預報，太平山周六可能下探0度以下，道路有結冰、積雪的可能，區內道路宜專一線、翠峰景觀道路將實施預警性管制，12點後只開放到鳩之澤溫泉區，蹦蹦車去程末班車為10點30分、返程末班車是12點，國光客運則調整下午1點30分從太平山莊返程。
羅東林管處指出，18日開園前，工作人員會於破曉之際先行道路巡檢，例如結冰積雪狀況、是否崩塌落石或枯枝倒木等，將依道路實際結冰與積雪情形，分段開放道路通行；區內若遇下雪，預定太平山莊、翠峰山屋的房客可退訂、全額退費；詳情可上官網查詢。
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