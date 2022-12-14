快訊

大陸單日不到萬人確診 王必勝諷「厲害了你的國」

強烈冷氣團下雪機率高 宜蘭太平山實施預警性機動管制

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
強烈冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的溫度驟降，道路可能結冰，甚至有機會下雪。圖／羅東林區管理處提供
強烈冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的溫度驟降，道路可能結冰，甚至有機會下雪。圖／羅東林區管理處提供

強烈冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的溫度驟降，道路可能結冰，甚至有機會下雪。羅東林管處表示，考量遊客安全、午後易起濃霧，12月17日中午後僅開放至鳩之澤溫泉區，蹦蹦車班次也提早收班，18日將視現況機動性延後開園。

根據中央氣象局天氣預報，太平山周六可能下探0度以下，道路有結冰、積雪的可能，區內道路宜專一線、翠峰景觀道路將實施預警性管制，12點後只開放到鳩之澤溫泉區，蹦蹦車去程末班車為10點30分、返程末班車是12點，國光客運則調整下午1點30分從太平山莊返程。

羅東林管處指出，18日開園前，工作人員會於破曉之際先行道路巡檢，例如結冰積雪狀況、是否崩塌落石或枯枝倒木等，將依道路實際結冰與積雪情形，分段開放道路通行；區內若遇下雪，預定太平山莊、翠峰山屋的房客可退訂、全額退費；詳情可上官網查詢。

太平山前幾年下雪吸引遊客到訪。圖／羅東林區管理處提供，資料照
太平山前幾年下雪吸引遊客到訪。圖／羅東林區管理處提供，資料照

太平山 羅東 溫泉

延伸閱讀

中央推「班班吃石斑」 宜蘭師生今起陸續首次吃

選宜縣長失利成準立委 陳琬惠將設另類服務處深耕在地

禦寒！冷氣團來襲 合歡山、太平山最低溫零度以下

週末寒流北台灣探8度 玉山、太平山有機會降雪

相關新聞

拒四接填海造陸 謝國樑：將親參加環評會表達地方心聲

基隆市長當選人謝國樑，選前曾簽署「守護外木山行動小組」拒絕四接「填海造陸」承諾書，謝國樑今天說，會堅持這項承諾，並將親自...

基隆重回「雨都」封號！過去70天僅6天沒下雨 當地人哭：哪時要停

有「雨都」之稱的基隆，8月時曾因許久沒有下雨，一度缺水，還進行限水措施。沒想到進入冬季後受東北季風影響，重回雨都封號。氣...

基隆明年公告土地現值！廟口「大四美」26連霸地王 信義區漲最多

基隆市明年公告土地現值今天經地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.58%，明年1月1日正式公告實施。7個行...

宜蘭市突嘸水用影響逾萬戶 台水：送水管破裂釀禍

宜蘭市不少家戶今早發現無水可用或是水流很小，自來水公司經查該地區水壓異常，懷疑有大量地下漏水不易查覺，人員正擴大範圍巡查...

8年成果新書發表 林右昌：基隆經驗成台灣城市治理典範

基隆市長林右昌執政8年，在卸任前夕，今天發發表新書《未來城市備忘錄：從基隆治理經驗看台灣》，是他2任市長的施政成果展現。...

原來史前人類吃這些美食 台東大學發表9道仿古料理

國立台東大學歷經1年訪談台東考古學者及考究出土文物，今天在卑南遺址公園餐廳發表9道仿古料理。讓民眾了解3千年前台東史前人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。