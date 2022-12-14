強烈冷氣團下雪機率高 宜蘭太平山實施預警性機動管制

強烈冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的溫度驟降，道路可能結冰，甚至有機會下雪。羅東林管處表示，考量遊客安全、午後易起濃霧，12月17日中午後僅開放至鳩之澤溫泉區，蹦蹦車班次也提早收班，18日將視現況機動性延後開園。

根據中央氣象局天氣預報，太平山周六可能下探0度以下，道路有結冰、積雪的可能，區內道路宜專一線、翠峰景觀道路將實施預警性管制，12點後只開放到鳩之澤溫泉區，蹦蹦車去程末班車為10點30分、返程末班車是12點，國光客運則調整下午1點30分從太平山莊返程。