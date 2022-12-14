世展會助裝柴燒式熱水爐 秀林鄉弱勢家庭可洗熱水澡

就讀高職的小元，因家中多名成員患精神疾病，家中經濟重擔全落祖父身上，雖有熱水器但買不起瓦斯，世界展望會媒合社團，資助裝設柴燒式熱水爐，讓小元一家今年冬天能洗到溫暖洗澡水。

台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮指出，經家訪發現，花蓮秀林鄉幾戶個案家中有瓦斯熱水器等燒水設備，卻另用柴燒熱水洗澡，詢問才知道，因經濟條件無法支應維修、更換瓦斯等花費，設備只能閒置在旁。

蕭文榮指出，今年16歲的小元（化名）和哥哥從小由祖父母帶大，家中6人，就有3人有精神疾病，家庭收入都仰賴祖父打零工苦撐，收入不穩定，買瓦斯對他們家而言就是沉重負擔。

為改善弱勢家庭無法負擔熱水器耗材的問題，世界展望會東區辦事處媒合港區扶輪社，共募集新台幣逾12萬元，在秀林鄉5戶弱勢家庭增設柴燒式熱水爐。

小元的阿嬤看到家中新裝設的熱水爐，頻頻感謝社會大眾愛心，讓他們今年冬天不用再洗冷水澡。

港區扶輪社長鄭宗治說，透過實地關懷看見偏鄉弱勢家庭的需求，最近天氣寒冷，新裝上的熱水爐可讓孩子們洗熱水澡，只要就地撿拾乾柴，就能一次加熱全家人洗澡用水，又不會增添燃料費用，也希望這份愛心可以延續，幫助更多有需要的家庭。