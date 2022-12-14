農民李富權返鄉顧病父 種長濱有機米助植物人

10年前返鄉照顧生病父親的長濱鄉農民李富權，今天捐贈400公斤長濱1號白米給創世台東院，希望能拋磚引玉寒冬送暖。

今天上午紅葉國小棒球隊小選手和教練化身廚師，一同烹煮、製作棒球形狀的飯糰送給創世台東院生。

創世基金會台東分院長王玉鳳表示，「米」在人類的生活中已有數千年的歷史，也是攝取熱量和營養的主要來源之一，感謝李富權認同創世照顧植物人，捐贈400公斤長濱1號愛心米給台東院。

今年57歲的李富權說，10年前返鄉照顧生病父親，看到父親長年來用慣行農法耕作，基於愛護環境、農業永續的概念，5年前他開始投入有機米種植。他栽種米種為高雄139號，長濱土是黏土，加上吹著太平洋的海風，口感Q軟、黏度適中。

他說，這幾年因為友善土地耕作方式，田間已經可以看到青蛙、鰻魚等生物，農民看天吃飯，他種植出來的米，都是天地的恩賜，因此，他願意將這份恩典回饋給創世的植物人，是責任也是使命。

王玉鳳表示，植物人無法自己咀嚼，每天餐食都以米、蛋、油、蔬菜、肉等打成流質，提供他們的養分，每天6餐，每人每餐食材約新台幣50元，其中每個月需要90公斤白米，對院方而言，是頗大負擔，感謝李富權慨捐長濱1號白米，也邀請大家支持日行一「膳」，捐贈植物人1日營養餐食300元。