發表新書 林右昌：城市治理對症下藥可借鏡基隆

基隆市長林右昌今天發表新書「未來城市備忘錄：從基隆治理經驗看台灣」。林右昌表示，城市治理者要對症下藥，最重要是作決策的人須下定決心，基隆經驗可作為借鏡。

新書發表會今天在遠見．天下文化事業群南書樓舉行，林右昌說，無論城市治理、國家治理或企業治理，端看用何種視野或視角看待，決定最終的結果。當從不同的高度或視角重新思考，尤其從北北基桃首都生活圈或海洋國門角度重新認識基隆，就會有不同的想像力與創造的可能性。

林右昌說，每個城市都面臨不同的問題，城市治理者要對症下藥，理解分析城市所面臨的課題，並諮詢專業意見解決障礙，同時要讓公務體系有清楚的願景，也讓民眾有信心願支持首長推動的政策，不過，最重要還是作決策的人須下定決心，基隆經驗是可作為借鏡。

市府表示，這本新書不只聚焦基隆的蛻變，更要透過基隆的經驗找出台灣、亞洲與世界間的關係，作為其他城市治理、國土規劃的參考，林右昌除分享基隆經驗，並感謝8年來匯聚各領域專業人才的心力，在實踐力量上提供勇氣，期盼這小小的成就，帶給大家更多信心。