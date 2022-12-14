快訊

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影╱新舊基隆寵物銀行交接 謝國樑：要無縫接軌照顧好毛孩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新舊基隆寵物銀行交接，謝國樑：要無縫接軌照顧好毛孩。記者游明煌／攝影
新舊基隆寵物銀行交接，謝國樑：要無縫接軌照顧好毛孩。記者游明煌／攝影

基隆寵物銀行新建工程即將完工，但有志工反映被移到新舍的狗面臨用電與水源短缺，擔心寒流太冷且沒水喝窘境。市府澄清有妥善照顧，目前提供礦泉水供應喝水，保暖則先用舊煤油燈保暖。市長當選人謝國樑說，不可否認這也是政權交接的一個過程，一定要無縫接軌，把毛小孩照顧好。

新建基隆市寵物銀行即將完工，因為是採用拆併建的方式，必須等舊舍拆除才能拿到使照，但有志工反映被移到新舍的狗面臨用電與水源短缺，擔心寒流太冷且沒水喝窘境。

謝國樑今天拜會議員王醒之時受訪表示，因為近日天氣寒冷，他也很擔心寵物銀行毛小孩的問題，他昨天特別和議長蔡旺璉花了一點時間討論如何解決，目前的問題就是因為還沒有拿到使照，沒有辦法正式通水通電。

謝國樑說，不可否認這也是政權交接的一個過程，不能讓它有縫，一定要無縫接軌，把毛小孩照顧好，大家都很關注，一定要把牠們顧好，不能開天窗。有關愛心人士的認養，也都會做好。

基隆市政府產發處今說明，目前改建工程實際進度99.95%，正申請使用執照中，在使用執照核發前，水電都有臨時水電，電力部分工程期間原即規畫使用寵物銀行動物醫院電力，目前確實有供電，電暖設備還沒裝，先用媒油燈保暖，電動百葉也已可用，不會有動物在寒流期間受凍情形。

另用水部分，工程期間規畫使用原山泉水清掃，然因舊犬舍拆除工程進行中，暫無法以原方式供水；對於清掃用水需求，已購買自來水車持續供應，直到新犬舍可自來水供應，寵物飲用水部分，則是已現有瓶水供應

寵物 保暖 謝國樑

延伸閱讀

向王醒之請益四接 謝國樑允諾參加環評會議

拒四接填海造陸 謝國樑：將親參加環評會表達地方心聲

謝國樑怨交接不順 林右昌拍畢業照：15日會面協助需求

新聞幕後／柯文哲牽線藍白合 謝國樑挑邱佩琳當副市長

相關新聞

拒四接填海造陸 謝國樑：將親參加環評會表達地方心聲

基隆市長當選人謝國樑，選前曾簽署「守護外木山行動小組」拒絕四接「填海造陸」承諾書，謝國樑今天說，會堅持這項承諾，並將親自...

基隆重回「雨都」封號！過去70天僅6天沒下雨 當地人哭：哪時要停

有「雨都」之稱的基隆，8月時曾因許久沒有下雨，一度缺水，還進行限水措施。沒想到進入冬季後受東北季風影響，重回雨都封號。氣...

基隆明年公告土地現值！廟口「大四美」26連霸地王 信義區漲最多

基隆市明年公告土地現值今天經地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.58%，明年1月1日正式公告實施。7個行...

宜蘭市突嘸水用影響逾萬戶 台水：送水管破裂釀禍

宜蘭市不少家戶今早發現無水可用或是水流很小，自來水公司經查該地區水壓異常，懷疑有大量地下漏水不易查覺，人員正擴大範圍巡查...

原來史前人類吃這些美食 台東大學發表9道仿古料理

國立台東大學歷經1年訪談台東考古學者及考究出土文物，今天在卑南遺址公園餐廳發表9道仿古料理。讓民眾了解3千年前台東史前人...

強烈冷氣團下雪機率高 宜蘭太平山實施預警性機動管制

強烈冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的溫度驟降，道路可能結冰，甚至有機會下雪。羅東林管處表示，考量遊客安全、午後易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。