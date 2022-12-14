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影╱新舊基隆寵物銀行交接 謝國樑：要無縫接軌照顧好毛孩
基隆寵物銀行新建工程即將完工，但有志工反映被移到新舍的狗面臨用電與水源短缺，擔心寒流太冷且沒水喝窘境。市府澄清有妥善照顧，目前提供礦泉水供應喝水，保暖則先用舊煤油燈保暖。市長當選人謝國樑說，不可否認這也是政權交接的一個過程，一定要無縫接軌，把毛小孩照顧好。
新建基隆市寵物銀行即將完工，因為是採用拆併建的方式，必須等舊舍拆除才能拿到使照，但有志工反映被移到新舍的狗面臨用電與水源短缺，擔心寒流太冷且沒水喝窘境。
謝國樑今天拜會議員王醒之時受訪表示，因為近日天氣寒冷，他也很擔心寵物銀行毛小孩的問題，他昨天特別和議長蔡旺璉花了一點時間討論如何解決，目前的問題就是因為還沒有拿到使照，沒有辦法正式通水通電。
謝國樑說，不可否認這也是政權交接的一個過程，不能讓它有縫，一定要無縫接軌，把毛小孩照顧好，大家都很關注，一定要把牠們顧好，不能開天窗。有關愛心人士的認養，也都會做好。
基隆市政府產發處今說明，目前改建工程實際進度99.95%，正申請使用執照中，在使用執照核發前，水電都有臨時水電，電力部分工程期間原即規畫使用寵物銀行動物醫院電力，目前確實有供電，電暖設備還沒裝，先用媒油燈保暖，電動百葉也已可用，不會有動物在寒流期間受凍情形。
另用水部分，工程期間規畫使用原山泉水清掃，然因舊犬舍拆除工程進行中，暫無法以原方式供水；對於清掃用水需求，已購買自來水車持續供應，直到新犬舍可自來水供應，寵物飲用水部分，則是已現有瓶水供應
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