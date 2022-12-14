向王醒之請益四接 謝國樑允諾參加環評會議

基隆市長當選人謝國樑今天拜會護海公投領銜提案人、基隆市議員王醒之，對於王醒之提出4點建議，謝國樑當場允諾會參加四接環評會議，並盡快落實公共政策參與平台。

謝國樑下午與未來的基隆市政府環保局長馬仲豪拜訪王醒之，謝國樑接受媒體聯訪說，能源和生態一定要平衡，安全則完全無法妥協，關於協和電廠四接生態保護，王醒之是重要意見領袖，會持續向王醒之請益，該堅持的市府一定會堅持到底。

對於選前曾簽署拒絕填海造地承諾書，謝國樑說，他認為大幅破壞生態和在靠近市區要儲存大量天然氣，會對市民造成巨大危害，他會繼續對承諾書內容所承諾對生態保護，但過程中，如何能在這個環境也可有能源的貢獻，希望能向王醒之請教。

王醒之則提出4點建議，第1，四接環評第5次專案小組會議將在明年初召開，建議謝國樑代表市民列席會議表達立場；第2，基隆市目前最適合的再生能源，就在協和電廠外海5公里的活火山，具有高度發電潛能，協和電廠若能轉型成地熱電廠，可為基隆帶來非常大的好處，一舉數得。

王醒之說，第3，全台目前有16個縣市設有公共政策參與平台，北北基桃唯獨基隆市沒有，建議建立基隆的i-Voting平台；第4，如果謝國樑願意，可以創全國之先在基隆市設立「生態總顧問」。

謝國樑隨後表示，他非常希望代表基隆市參加環評會議，代表市民表達大家對環境保護的心聲，「我會去參加」，此外，公共政策參與平台的規劃，也將在上任後盡快推動落實。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱為「四接」的天然氣接收站，守護外木山行動小組發起護海公投，提案主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地」。