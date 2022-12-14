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花蓮跨年演唱會 羅志祥回鄉再唱壓軸

中央社／ 花蓮縣14日電

花蓮縣政府公布太平洋觀光節跨年演唱會演出卡司，藝人羅志祥再次擔任跨年倒數及壓軸演出，這是他復出後連續第二年回家鄉跨年。

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，將於31日晚上6時至2023年1月1日凌晨0時30分在東大門廣場開唱。

表演卡司包括羅志祥、戴愛玲、白冰冰、莫宰羊、黃奕儒、舞思愛、顏佑庭、張若凡、CTO、Miusa于娜、舒比舒比、恐龍偶像、一好．屴夯等，共21組偶像歌手。

縣府觀光處長張志翔指出，只要買一張到花蓮的火車票，就可體驗視覺與聽覺的雙重饗宴，跨年倒數完將施放300秒煙火秀。

張志翔表示，羅志祥再度強勢回歸，跨年倒數時刻獨家坐鎮花蓮，帶來台北小巨蛋的高規格表演，要感謝花蓮及眾多粉絲的支持。

觀光處發布新聞稿指出，31日下午5時至隔日凌晨1時會場周邊將實施交通管制，民眾可至花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運308、太魯閣客運301路線，於中華站下車後步行至活動會場。

花蓮 跨年 演唱會

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