拒四接填海造陸 謝國樑：將親參加環評會表達地方心聲

基隆市長當選人謝國樑，選前曾簽署「守護外木山行動小組」拒絕四接「填海造陸」承諾書，謝國樑今天說，會堅持這項承諾，並將親自出席明年初召開的第五次環評會議，表達地方對環境保護的心聲。

守護外木山行動小組連署推動「基隆護海公投」，選前向5位市長候選發出「拒絕外木山四接填海造陸」承諾書，謝國樑曾經簽署。謝國樑今天與準環保局長馬仲豪拜會守護外木山行動小組召集人王醒之議員，雙方並進行會談。

謝國樑表示，今天向王醒之請益有關環保相關問題，王醒之在四接協和電廠的用心，尤其希望兼顧台灣電力的需求及基隆生態的保護，他一直把王醒之當成老師請教。

謝國樑說，他希望了解如何讓基隆在生態和能源上取得平衡，但是安全無法妥協，「基隆該堅持的一定堅持到底」。

謝國樑還說，他一直認為大幅破壞生態，以及在這麼靠近市區的地方儲存大量的天然氣，對市民潛在的危害太過巨大，選前他有簽署拒絕填海造陸的承諾書，他會堅持在承諾書的承諾。

謝國樑認為，如何在生態的保護的前提上，能有能源的產出及貢獻，他會再和王醒之一起努力。

王醒之首先感謝謝國樑在選前簽署承諾書，他建議明年年初四接第五次環評專案小組會議，過去基隆沒有聲音表達，請市長可以列席表達基隆人的立場；其次是要有替代方案，天然氣只是過渡方案，要有再生能源電廠規畫。協和外海有活火山，有發電潛能，請市長多著墨、了解，未來規畫再生能源的可行性。

謝國樑則說，他非常希望能代表基隆市參加四接環評會議，表達大家對環境保護的心聲，他會去參加。

台電協和電廠更新案將興建台灣第四座天然氣接收站，把燒重油改為天然氣，但規畫填海造陸，目前新的東移方案到基隆港池內，位在船舶進入的港嘴處，填海造陸從18.6公頃降為14.5公頃。