花蓮狗貓躍動園區周年 「重生」攝影展鼓勵認養

花蓮縣狗貓躍動園區啟用1年，縣府舉辦「重生Reborn」攝影展，以鏡頭捕捉人與流浪動物互動的美好瞬間，即起至12月30日展出，展出期間安排定時導覽，這個月到園區認養毛小孩，就送豐富的禮物福袋。

為給流浪貓狗更好的家，縣府在鳳林鎮打造狗貓躍動園區，去年12月14日啟用，成為縣府推動動物保護的重要基地，目前園區收容流浪犬貓約240隻。

慶祝啟用周年，也宣導正確動保觀念，花蓮動植物防疫所規畫「重生Reborn」攝影展，內容包括吉安舊收容所、狗貓躍動園區建物和周遭環境景色，更有多張人與毛小孩互動流露的深厚情感，相當動人。

動防所長周黃得榮說，即日起至30日，每二至六上午10時至12時、下午2時至4時展出，展出期間上午11時安排定時導覽，前往參觀並填寫回饋單，就送紀念品，也可參加現場小遊戲，可獲贈神祕小禮物。

縣府也努力推廣流浪犬貓認養，12月到狗貓躍動園區預約認養毛孩，只要完成認養手續，即贈送豐富的禮物福袋，內容物都是適合毛小孩的用品。