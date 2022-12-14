基隆重回「雨都」封號！過去70天僅6天沒下雨 當地人哭：哪時要停

有「雨都」之稱的基隆，8月時曾因許久沒有下雨，一度缺水，還進行限水措施。沒想到進入冬季後受東北季風影響，重回雨都封號。氣象局基隆站統計，從10月5日到今天，過去70天以來，只有6天沒有下雨，其他時間都是有連續性降雨。

「到底雨什麼時候才要停啊？」基隆人最近每天都在問，因為雨下不停，每天都濕漉漉，不少人屋裡都發霉，除濕機也開不停，每天都要倒好幾桶水。

基隆市氣象站主任林昆緯說，台灣進入秋冬季之後，基隆北海岸受到東北季風影響，逐步轉為多雨的天氣型態。

林昆緯表示，根據基隆氣象站雨量觀測資料，從9月之後基隆就一直有持續降雨，從10月5日到今天，過去70天以來，只有6天沒有下雨，其他時間都是有連續性降雨。但和歷年相較，這次長時間下雨，還不算最長的下雨天數。

林昆緯指出，下的雨也都滿大的，其中氣象局有針對基隆北海岸，有29天發布大雨特報，有10天還達到豪雨特報的等級。根據預報資料顯示，未來一周仍處於多雨的天氣型態，周末下雨趨緩，但還是會有零星降雨。

廖小姐說，她每天回到家中第一件事，就是將陽台外的衣物收進去家中，掛在曬衣架上除濕，這些衣物已經曬了3天還是很潮濕。還有人說， 牆壁也已經有發霉的狀況。