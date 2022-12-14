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基隆明年公告土地現值！廟口「大四美」26連霸地王 信義區漲最多

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆明年公告土地現值大四美26連霸地王，信義區漲最多。圖／基隆市政府提供
基隆明年公告土地現值大四美26連霸地王，信義區漲最多。圖／基隆市政府提供

基隆市明年公告土地現值今天經地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.58%，明年1月1日正式公告實施。7個行政區漲幅最高為信義區3.69%。地王仍由廟口大四美奪冠，自民國87年起已連續26年蟬聯寶座。

地政處表示，本次地價作業調查期間為110年9月2日至111年9月1日，在成交量方面，全市建物交易6677棟，較去年增加844棟，增幅14.47%，交易最活絡前三名為中正區、安樂區及信義區。

在成交價格方面，受到城際轉運站、基隆塔等重大市政建設即將完工及基隆捷運利多題材加持，全市成交價呈現小幅上漲局面。中古屋平均成交價格每坪約16到17萬元之間，新成屋平均成交價格每坪約22到24萬元之間。

基隆市地價評議委員會經綜合參考實價登錄交易情形、近兩期都市地價指數連續上漲趨勢，評定通過112年公告土地現值，全市7個行政區皆上漲，公告土地現值平均漲幅為2.58%。

地政處表示，本次調整重點落在新建案開發區，主要是依據實價登錄交易情形核實反應調整地價。全市共劃分2729個地價區段，上漲區段數比例約89%，下跌區段數比例約2%，其餘9%區段則持平未調整。

公告土地現值每年公告一次，主要作為民眾買賣時申報土地移轉現值、稅捐單位計徵土地增值稅的依據，土地增值稅的性質屬於機會稅，民眾當年若無土地買賣交易，則無須繳納土地增值稅。

依照評議結果顯示，基隆市7個行政區漲幅最高為信義區3.69%，因該區受惠於62快速道路往返雙北之交通便利性，生活機能逐步到位，新建案推案數量最多，吸引雙北及鄰近地區購屋族青睞，帶動該區整體成交價格上漲；漲幅最低為暖暖區1.70%，因近年新建案較少且量體較小，以及該區約有3分之2土地屬於非都市土地森林區，開發利用受限等因素所致。

基隆市112年地王仍由廟口大四美奪冠，自87年起已連續26年蟬聯寶座，112年公告土地現值約為51萬元/㎡，換算每坪單價約171萬元，維持與去年相同。

112年公告土地現值將於112年1月1日公告，若要查詢公告土地現值及公告地價，可至市府網站查詢頁面免費查詢相關資訊。

基隆捷運 開發區 成交量

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