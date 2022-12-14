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街友紙板頂寒風 人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
街友紙板頂寒風，人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋。圖／基隆平安站提供
街友紙板頂寒風，人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋。圖／基隆平安站提供

基隆雨下不停，天氣寒冷，人安基金會基隆平安站啟動防寒機制，昨晚與熱心民眾、議員到基隆火車站、獅球嶺公園、郵政總局騎樓等發送保暖衣物、睡袋、麻油雞等熱食，發現有街友還用硬紙板擋寒風。

人安基金會基隆站昨晚10點多，與「暖男」臉書愛心粉絲團版主、議員童子瑋，號召善心人士一同夜訪發放睡袋、禦寒衣物及熱食。

人安提供熱騰騰的麻油雞湯、包子、什錦麵等，街友拿到時都還冒著煙，志工們發現有的街友還用硬紙板蓋住身體擋風，拿到保暖衣物、睡袋都很暖心，街友打開麻油雞湯喝，直說很暖和。

平安站本周還會在寒士聚集處基隆火車站、獅球嶺公園、郵政總局騎樓等共三處不定期發送圍巾、毛帽等禦寒物資，讓他們可以保暖頭部及手腳，亦可防範因溫度降低或氣溫驟降時，可能造成心臟病及急性中風發作的機會。

人安基隆平安站長周泉宥表示，許多街頭流浪者面對失業困境、中高齡、多重慢性病的狀況，擔心猝死街頭，平安站將啟動防寒關懷機制，一是加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食等禦寒物資；二是氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

寒冬來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅，因此每年農曆年前人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴，已持續邁入33年，今年受疫情影響仍採「送禮到家」的服務模式，在歲末年終給露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及清寒單媽等弱勢家庭一份祝福與溫暖。

愛心專線（02）24273323，劃撥帳號：1994-9502（戶名：人安基金會，備註：吃飽30），線上捐款：https://reurl.cc/XVnO80

街友紙板頂寒風，人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋。圖／基隆平安站提供
街友紙板頂寒風，人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋。圖／基隆平安站提供
街友紙板頂寒風，人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋。圖／基隆平安站提供
街友紙板頂寒風，人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋。圖／基隆平安站提供
街友紙板頂寒風，人安基隆平安站啟動防寒送熱食、睡袋。圖／基隆平安站提供
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街友 基隆 保暖

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