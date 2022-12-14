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「原來就是愛-聖誕在台東」 23日起一連三天熱鬧登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
一年一度耶誕節到來，台東牧者同工聯禱會辦理的「原來就是愛-聖誕在台東」本月23日至25日一連三天，將於鐵花新聚落盛大熱鬧登場。圖／台東興起教會提供
一年一度耶誕節到來，台東牧者同工聯禱會辦理的「原來就是愛-聖誕在台東」本月23日至25日一連三天，將於鐵花新聚落盛大熱鬧登場。圖／台東興起教會提供

一年一度耶誕節到來，台東機關單位及宗教團體開始布置耶誕裝飾，並展開系列點燈及晚會活動；台東牧者同工聯禱會辦理的「原來就是愛-聖誕在台東」本月23日至25日一連三天，將於鐵花新聚落盛大熱鬧登場。

台東聯禱會主席蔡奇香牧師說，「原來就是愛-聖誕在台東」已從上月20日起跑，活動高潮在本月23日至25日，邀請所有台東縣民，以及各縣市民眾，歡迎一起12月來到台東過聖誕，感受聖誕佳節的歡慶與喜樂的氛圍。

由原民會、縣政府指導，聯禱會、立委劉櫂豪服務處與社團法人台灣興起先鋒全人關懷協會承辦及協辦的系列活動，除有點燈及晚會活動，也祭出首獎3萬元獎金，鼓勵參加「原住民族語元素」的詩歌創作大賽的創作者。

台東興起教會表示，本月9日起每周五、六晚上都有各教會精心設計精彩節目的「聖誕小舞台」，為整個耶誕活動作暖身。還為路過民眾預備小禮物、汽水等飲品，以吸引民眾駐足欣賞。全台東各部落，會有踩街報佳音活動。

另23日至25日一連三天，從下午4點開始在鐵花新聚落有市集、好禮大摸彩及晚會，同時邀請知名創作藝人歌手TANK呂建忠，以及擁有鄒族血統的超模安歆澐帶來精彩演出。

台東 聖誕節

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