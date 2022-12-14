選宜縣長失利成準立委 陳琬惠將設另類服務處深耕在地

民眾黨立院黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長雖失利，但因新竹市長候選人高虹安當選，其不分區立委遺缺依排序將由陳將遞補。她拿下1萬6412票，為民眾黨在東台灣起了頭，選完當天即宣布「為宜蘭服務即刻生效」，最近頻訪基層更明顯感受鄉親表態度變高，未來打算成立另類服務處，持續深耕為地方多做事，

陳琬惠提及，宜蘭目前只有1位立委，自己新身分雖是不分區立委，任期短短10幾個月，仍有助於其深耕在地；相較立委陳歐珀著重交通領域，她則聚焦社福、社晦企業、青農、創業等軟性領域，也因住在宜蘭，不只努力爭取向中央爭取資源，地方若有需要或相關陳情，將優先處理。

她陸續拜會地方人士，也有一些基層或無黨籍找她聊聊，看能為宜蘭做些什麼事，目前積極招兵買馬，希望在宜蘭培養新秀，已有頭城鎮代候選人劉奕甫加入團隊，宜蘭市長候選人李家豪回歸外商本業，也以顧問之姿為宜蘭繼續努力。

未來如何提供諮詢做服務，陳琬惠認為現今電話、LINE聯繫都很方便，打算發展形式不受限的服務處，例如有趣小空間會吸引人去拍照打卡，至少讓鄉親知道可以去哪找立委，而非傳統般在各鄉鎮市設置定點門面。