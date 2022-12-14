選宜縣長失利成準立委 陳琬惠將設另類服務處深耕在地
民眾黨立院黨團主任陳琬惠參選宜蘭縣長雖失利，但因新竹市長候選人高虹安當選，其不分區立委遺缺依排序將由陳將遞補。她拿下1萬6412票，為民眾黨在東台灣起了頭，選完當天即宣布「為宜蘭服務即刻生效」，最近頻訪基層更明顯感受鄉親表態度變高，未來打算成立另類服務處，持續深耕為地方多做事，
陳琬惠提及，宜蘭目前只有1位立委，自己新身分雖是不分區立委，任期短短10幾個月，仍有助於其深耕在地；相較立委陳歐珀著重交通領域，她則聚焦社福、社晦企業、青農、創業等軟性領域，也因住在宜蘭，不只努力爭取向中央爭取資源，地方若有需要或相關陳情，將優先處理。
她陸續拜會地方人士，也有一些基層或無黨籍找她聊聊，看能為宜蘭做些什麼事，目前積極招兵買馬，希望在宜蘭培養新秀，已有頭城鎮代候選人劉奕甫加入團隊，宜蘭市長候選人李家豪回歸外商本業，也以顧問之姿為宜蘭繼續努力。
未來如何提供諮詢做服務，陳琬惠認為現今電話、LINE聯繫都很方便，打算發展形式不受限的服務處，例如有趣小空間會吸引人去拍照打卡，至少讓鄉親知道可以去哪找立委，而非傳統般在各鄉鎮市設置定點門面。
陳琬惠表示，民眾黨屬於年輕政黨，與年長鄉親的接觸機會較少，宜蘭隊今年選舉唯一當選者壯圍鄉新南村長葉慶文的年紀與個人特質，恰能扮演此角色，還笑說「他應該會變成不分區村長」。
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