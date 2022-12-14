基隆新寵物銀行毛孩受寒沒水喝？市府點媒氣燈給礦泉水

新建基隆市寵物銀行即將完工，因為是採用拆併建的方式，必須等舊舍拆除才能拿到使照，但有志工反映被移到新舍的狗面臨用電與水源短缺，擔心寒流太冷且沒水喝窘境。市長當選人謝國樑也關切。市府澄清有妥善照顧，有給礦泉水供應喝水，保暖則先用舊煤氣燈保暖。

新建基隆市寵物銀行預定12月竣工，可收容150隻狗、50隻貓，包括犬舍跟動物醫院空間大幅改善，從目前鐵皮屋變成「浪浪豪宅」，犬舍不設窗戶，改用最先進電動百葉窗。

有志工反映，舊犬舍拆除後沒有臨時水電，毛小孩從舊犬舍移到新犬舍多日，管理員打掃偶爾有點水，偶爾沒水清潔，大便他們直接用「撿」的，但後來連喝的水都沒有。新犬舍還沒有保暖設備，溫度會階梯式下滑，讓人擔心。

謝國樑表示，這幾天寒流來襲，他非常擔心毛小孩們的用水與保暖問題，特別請議長協調議會協助了解。動物飲用水先用礦泉水應急；保暖問題目前先以煤氣燈方式，讓寵物能不受低溫影響，未來寵物銀行蓋好，會有電暖設備。

謝國樑說，他雖還沒上任，但仍會持續關心這件事，希望在這個交接過渡時期，讓所有毛小孩們的照顧不會受到影響。

市議員張秉鈞說，新建寵物銀行興建時的缺失，及現階段缺水缺電的問題，讓流浪動物沒有妥善的安置，要求承包業者需確實改善，會持續監督並追蹤改善進度。

基隆市政府產發處今說明，目前改建工程實際進度99.95%，正申請使用執照中。對於有網友指稱沒有水電，在使用執照核發前，水電都有臨時水電，電力部分工程期間原即規畫使用寵物銀行動物醫院電力，目前確實有供電，電暖設備還沒裝，先用媒氣燈保暖，電動百葉也已可用，不會有動物在寒流期間受凍情形。

另用水部分，工程期間規畫使用原山泉水清掃，然因舊犬舍拆除工程進行中，暫無法以原方式供水；對於清掃用水需求，已購買自來水車持續供應，直到新犬舍可自來水供應，寵物飲用水部分，則是已現有瓶水供應。