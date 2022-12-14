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回饋鄉親與粉絲支持 羅志祥再登場花蓮跨年演唱會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
藝人羅志祥回饋花蓮鄉親，第二次在跨年夜登場表演。圖／資料照
藝人羅志祥回饋花蓮鄉親，第二次在跨年夜登場表演。圖／資料照

去年藝人羅志祥復出後，首場舞台獻給故鄉花蓮跨年夜，當時吸引約10萬人觀看，為回饋鄉親的支持，再度登台花蓮太平洋觀光節跨年演唱會。縣長徐榛蔚表示，羅志祥將帶來台北小巨蛋高規格演出，並獨家坐鎮倒數，陪伴大家迎向新的一年。

羅志祥前年個人感情被爆料，演藝事業受創，去年跨年首場復出獻給花蓮，壓軸連唱6首歌，再現「亞洲舞王」的魅力，他大喊「花蓮我回來了！」立委傅崐萁不但透露羅志祥在後台感動落淚，更說今年要再請他回花蓮表演。

花蓮縣政府公布今年太平洋觀光節跨年演唱會卡司名單，順利邀請羅志祥再次擔任壓軸，並預告將帶來台北小巨蛋超大陣仗規格表演，還會施放300秒國際級煙火，要帶給歌迷2023年最嗨跨年演出。

徐榛蔚說，羅志祥感謝花蓮及眾多粉絲帶給他的溫暖，今年強勢回歸返鄉表演，邁入第9年的音樂盛典「花蓮太平洋觀光節」，成為天王、天后必登場的國際舞台，也是培育許多亞洲巨星的搖籃，歡迎民眾到場同歡。

花蓮縣府觀光處長張志翔表示，跨年演唱會於12月31日晚上6點至隔日凌晨12點半，除了羅志祥外，還有「原子少年」FEniX與土星、鐵肺公主戴愛玲、白冰冰、莫宰羊、黃奕儒、舞思愛、顏佑庭、張若凡、CTO、Miusa于娜、舒比舒比、恐龍偶像、一好．屴夯、太平洋之星（帆家班）、5組超人氣之星等21組偶像歌手接力上陣演出。

他說，只要買一張到花蓮火車票，就可體驗視覺與聽覺雙重饗宴，近距離感受巨星魅力，搭乘大眾運輸請於花蓮車站前站的轉運站，搭乘花蓮客運、統聯客運308、太魯閣客運301路線，在「中華站」下車後步行至活動會場，演唱會也將在多家電視台及網路平台實況轉播。

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將在東大門廣場舉辦，包括羅志祥、戴愛玲、原子少年等歌手登台表演。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將在東大門廣場舉辦，包括羅志祥、戴愛玲、原子少年等歌手登台表演。圖／花蓮縣政府提供
羅志祥強勢回歸花蓮跨年演唱會，將再壓軸登場。圖／花蓮縣政府提供
羅志祥強勢回歸花蓮跨年演唱會，將再壓軸登場。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 跨年 演唱會

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