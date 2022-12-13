快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

全國唯一溫泉泡腳候車亭 宜蘭三星泡腳欣賞35米耶誕樹

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供
全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供

迎接繽紛浪漫耶誕節宜蘭三星鄉公所將於12月18日晚間6點在耕莘專校校前廣場舉辦繽紛聖誕夜市集活動，並結合縣府「2022愛在聖誕愛在宜蘭」燈車，歡迎民眾看表演、泡腳、逛市集，還能欣賞公所打造的35公尺耶誕樹，提早感受耶誕氣氛。

此外，為了讓大家在冷冷的冬天能夠感受佳節溫暖，鄉公所也特別延長多1個小時的泡腳池開放時間，12月19日起至明年元宵節，也就是從耶誕節暖到元宵節，每天中午12點到晚上8點，民眾都可在全國唯一的「最有溫度的候車亭」，以溫泉水一邊泡腳、一邊欣賞亮麗的耶誕樹。

鄉長李志鏞表示，今年耶誕節活動提早於12月18日舉辦，活動中會邀請幼兒園孩童、耕莘專校學生、美星教會的學童及在地攤商共襄盛舉，當天除了有活潑可愛的表演外，更結合吃、喝、玩、樂等攤位小市集自由購，歡迎參加。

全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供
全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供
全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供
全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供
全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供
全國唯一擁有溫泉水可以泡腳的候車亭在宜蘭縣三星鄉，民眾可以一邊泡腳、一邊欣賞35米高的耶誕樹。圖／鄉公所提供

元宵節 耶誕節 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭福德溪北側防汛道路拓寬成8公尺 今天通車

英新王耶誕卡出爐 查理三世廣播受期待

環保節慶風！無印良品打造再生木製聖誕樹只在限定3店

宜蘭冬山市場明年拆建 名攤獲經濟部5星肯定：像領畢業證書

相關新聞

花蓮議長之爭 國民黨提名吳東昇並授權決定副手人選

花蓮下屆議長競爭激烈，國民黨縣黨部今天邀集下屆黨籍議員討論，一致推舉吳東昇參選，並授權決定副議長人選，吳東昇表示副手「不...

宜蘭福德溪北側防汛道路拓寬成8公尺 今天通車

宜蘭頭城鎮福德溪北側防汛道路原本只有4公尺寬，縣府編列經費把道路拓道一倍成為8公尺，防汛道路成了一般道路，方便居民通行及...

花蓮樂遊獎勵帶動2.8億產值 加碼帶團獎勵金100萬

花蓮縣政府自5月起推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團及自由行遊客訪花，截至上月估計帶動2億8千萬元觀光產值。由...

酸甜初戀好滋味 礁溪鄉農會研發「金柑戀人果酥」上市

全國9成以上金柑產自宜蘭縣礁溪鄉及員山鄉，金柑又稱金棗，酸甜好滋味。礁溪鄉農會為迎合消費者口味，耗時近1年反覆測試研發新...

台東交觀處長余明勳卸任 饒慶鈴：後續有小內閣異動

台東縣交觀處長余明勳今天在臉書發文透露將離開縣府，下一步則賣關子說「禱告等候上帝帶領」。縣長饒慶鈴感謝余對台東縣的付出，...

重現風華 花蓮林管處復刻池南森林遊樂區蹦蹦車紙模型

花蓮林管處的池南國家森林遊樂區，原本是木材生產轉運站，90多年前由日本人打造近50公里長鐵道，將木材運送下山，目前轉型森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。