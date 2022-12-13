全國唯一溫泉泡腳候車亭 宜蘭三星泡腳欣賞35米耶誕樹
迎接繽紛浪漫耶誕節，宜蘭三星鄉公所將於12月18日晚間6點在耕莘專校校前廣場舉辦繽紛聖誕夜市集活動，並結合縣府「2022愛在聖誕愛在宜蘭」燈車，歡迎民眾看表演、泡腳、逛市集，還能欣賞公所打造的35公尺耶誕樹，提早感受耶誕氣氛。
此外，為了讓大家在冷冷的冬天能夠感受佳節溫暖，鄉公所也特別延長多1個小時的泡腳池開放時間，12月19日起至明年元宵節，也就是從耶誕節暖到元宵節，每天中午12點到晚上8點，民眾都可在全國唯一的「最有溫度的候車亭」，以溫泉水一邊泡腳、一邊欣賞亮麗的耶誕樹。
鄉長李志鏞表示，今年耶誕節活動提早於12月18日舉辦，活動中會邀請幼兒園孩童、耕莘專校學生、美星教會的學童及在地攤商共襄盛舉，當天除了有活潑可愛的表演外，更結合吃、喝、玩、樂等攤位小市集自由購，歡迎參加。
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