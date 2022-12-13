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宜蘭大同玉蘭休閒農業區 首推燈節秀客家、泰雅文化

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣大同鄉玉蘭休閒農業區今年首度舉辦燈節活動，以客家花燈、燈光藝術裝置點亮原鄉山城之美。圖／三星地區農會提供
宜蘭縣大同鄉玉蘭休閒農業區今年首度舉辦燈節活動，以客家花燈、燈光藝術裝置點亮原鄉山城之美。圖／三星地區農會提供

宜蘭縣大同鄉玉蘭休閒農業區今年首度舉辦燈節活動，以客家花燈、燈光藝術裝置點亮原鄉山城之美，12月23日起至明年2月5日，期間串連三星銀柳節、大同櫻花祭，以及在地民宿、美食產業，邀請全國鄉親來宜蘭吃喝玩樂，還有機會獲得伴手禮、民宿住宿券等好康。

大同鄉民多為泰雅族人，玉蘭休閒農業區是鄉內客家莊，其地理環境適合種茶，在地流傳一句話「原鄉客庄玉蘭馨」，即是以玉蘭茶為根本，發展至景觀民宿、茶燻滷味、泰雅風味餐、農事體驗等產業連結，其中有些茶農所栽之茶通過有機認證，甚至屢獲獎肯定。

該休區在農委會、宜蘭縣府、大同鄉公所、大同鄉代會、三星地區農會輔導之下，今年首次舉辦「111年照耀玉蘭 視界大同」燈節活動，12月23日起至明年2月5日，從耶誕節、跨年、農曆春節到元宵節，每天下午5點到深夜12點，將以美麗燈飾呈現原鄉與客家風俗文化。休區主委吳聖傑邀請民眾來賞花看燈、漫步鄉間、品茶遊玩。

主辦單位表示，民眾在臉書「大同鄉玉蘭休閒農業區」按讚分享，或到店家消費、打卡，標記「我在玉蘭賞燈看花你在哪」，就有機會抽中總價值3萬元以上的住宿券、伴手禮，詳情可上休區官網查詢。

大同鄉長何勝立說，鄉內10村有9村是泰雅族聚落，其中玉蘭是個特別之地，9成都是客家人，該社區秉持客家精神與文化，早期從栽種茶葉至休憩產業，轉型相當成功，可惜鄉公所財政拮据，社區僅獲微薄補助，承諾未來在能力所及，一定會大力協助發展。

「照耀玉蘭 視界大同」燈節活動串連三星銀柳節、大同櫻花祭，以及在地民宿、美食產業，邀請全國鄉親來宜蘭吃喝玩樂。圖／玉蘭休閒農業區提供
「照耀玉蘭 視界大同」燈節活動串連三星銀柳節、大同櫻花祭，以及在地民宿、美食產業，邀請全國鄉親來宜蘭吃喝玩樂。圖／玉蘭休閒農業區提供
玉蘭茶農所栽之茶通過有機認證，屢獲獎肯定。圖／玉蘭休閒農業區提供
玉蘭茶農所栽之茶通過有機認證，屢獲獎肯定。圖／玉蘭休閒農業區提供
玉蘭休閒農業區推出茶燻滷味、泰雅風味餐等特色美食。圖／玉蘭休閒農業區提供
玉蘭休閒農業區推出茶燻滷味、泰雅風味餐等特色美食。圖／玉蘭休閒農業區提供

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