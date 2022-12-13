花蓮議長之爭 國民黨提名吳東昇並授權決定副手人選

花蓮下屆議長競爭激烈，國民黨縣黨部今天邀集下屆黨籍議員討論，一致推舉吳東昇參選，並授權決定副議長人選，吳東昇表示副手「不排除任何可能」，近日會討論決定。現任黨籍議長張峻稱自己是忠貞黨員，卻遭黨內霸凌，強調選到底；民進黨3席議員近日將開會討論。

花蓮縣議會有33席議員，國民黨18席加上張峻、李正文兩席報備當選，藍營占20席穩定過半，現任張峻有意連任，被縣黨部「排黑」不予提名，近來引發黨內一連串茶壺內風暴。

為尋求黨內共識，國民黨縣黨部日前調查，有意參選議長的吳東昇、吳建志、張正治，有意參選副議長的黃馨、吳建志、林正福都通過資格審查，張峻因「程序與資格要件不符」被取消資格。

縣黨部今天下午邀下屆新科議員座談，除了張峻、謝國榮、黃馨、鄭寶秀、程美蓮外，其餘15名黨籍議員，及花蓮縣黨部主任委員張逸華、榮譽主任委員鄒永宏、黃榮華黨部主任委員盧新榮出席。

15位新科議員一致同意由吳東昇代表國民黨參選議長，另張正治議員建議授權吳挑選副手搭檔，也無異議通過，給予吳東昇極大彈性。張逸華表示，明天將提交縣黨部委員會後，立即報送中央提名小組。

面對張峻強力競爭，吳東昇說，大家都是黨員，就是「公平競爭」，至於副議長人選，他還沒有具體想法，會在最短期間內決定，也要徵詢黨員同志多數同意和支持，提出最適合的人選。

吳東昇說，未來副手人選不限於黨內同志，也有黨外合作空間，「不會排除任何可能」，就算不是國民黨，只要過去在議會表現良好，也可能會尋求相互搭配，希望對方未來也能加入國民黨，成為藍營一員。

曾任花蓮縣黨部主委的張峻表示，吳東昇曾經退出國民黨，今年才因同舟計畫回復黨籍，反而自己一直是最忠貞的國民黨員，對黨盡心盡力，卻遭到黨部霸凌。

張峻強調，自己4年議長任內，非常照顧所有議員權益，更勇於捍衛議會尊嚴，相信同僚心中都有定見，萬一下屆議長真的被傅系人馬當選，花蓮將變成一言堂，失去了監督力量。