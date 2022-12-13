宜蘭福德溪北側防汛道路拓寬成8公尺 今天通車

宜蘭頭城鎮福德溪北側防汛道路原本只有4公尺寬，縣府編列經費把道路拓道一倍成為8公尺，防汛道路成了一般道路，方便居民通行及會車，今天舉行通車典禮，民眾很開心能夠有一段安全通行的道路。

縣政府為改善頭城鎮市區到台2線的交通動線，進行「福德溪北側防汛道路改善工程」，該工程自6月10日起封閉施工，在工程團隊努力不懈克服氣候下，12月5日完工，今天通車。

該路段雖然只有268公尺，卻是頭城鎮新建里、頂埔里及竹安里居民，生活採買與對外聯絡的重要通路，由於原本路寬4公尺，僅勉強容納兩輛小客車交會，每當上下班時段車流流量增加且機車併行，導致會車困難及交通壅塞，甚至發生車禍。

縣政府爭取編列1800萬元進行拓寬施工，把道路拓寬成為8公尺，改善交通瓶頸，同時把道路線型依設計規範調修，設置LED路燈與護欄及強化道路基礎結構，提升用路安全。

另外，該路段因穿越台9線頭城大橋下方，為避免特定車種於台2庚線路口進入，造成橋梁破壞，縣政府在兩側設置限高設施與標誌，防止3公尺以上的車輛誤入。