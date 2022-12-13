快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮樂遊獎勵帶動2.8億產值 加碼帶團獎勵金100萬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府今年5至11月舉辦自由行和團遊觀光振興「花蓮永續樂遊獎勵方案」，加碼帶團獎勵金100萬元。圖為花蓮七星潭。圖／報系資料照片
花蓮縣府今年5至11月舉辦自由行和團遊觀光振興「花蓮永續樂遊獎勵方案」，加碼帶團獎勵金100萬元。圖為花蓮七星潭。圖／報系資料照片

花蓮縣政府自5月起推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團及自由行遊客訪花，截至上月估計帶動2億8千萬元觀光產值。由於5百萬元帶團獎勵金用完，縣府即日起將再加碼1百萬元，延長申請至本月23日，活絡農曆年前觀光市場。

縣府今年5至11月舉辦自由行和團遊觀光振興「花蓮永續樂遊獎勵方案」，自由行最大獎特斯拉Model 3汽車由來自台北市北投區的黃小姐抽中，旅行社獎勵計畫帶團人數冠軍30萬元獎勵金，則由台灣中國旅行社拿下。

縣府觀光處長張志翔表示，獎勵方案受到全國旅行社熱烈的迴響，500萬元帶團獎勵金已全數申請完畢，為活絡農曆年前觀光市場，縣府再加碼帶團獎勵金100萬元，並延長申請日至12月23日，希望在年前為花蓮觀光業再注入一劑強心針。

張志翔指出，凡旅行社於5月1日至12月23日帶團30人以上，於花蓮合法旅宿業入住，並前往任一指定旅遊點拍下團體照，行程結束後至活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得獎勵補助。每團獎勵金為住宿第一晚補助餐食費最高1萬元，住第二晚獎勵金最高5千元，每家獎勵經費上限總額為9萬元。

獎勵方案須前往指定旅遊點包含大石鼻山步道、七星潭、花蓮縣考古博物館等人氣景點，以及「花蓮‧獵香旅人－香味旅遊」地圖和「花蓮‧外國老闆特色店鋪」地圖推薦旅遊點等，帶團體驗花蓮蜜香紅茶、精品咖啡、原民香料及香草組成的香味之旅及道地異國旅遊，還可額外拿獎勵。

花蓮縣政府自5月起推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團及自由行遊客訪花，截至上月估計帶動2億8千萬元觀光產值。圖／報系資料照片
花蓮縣政府自5月起推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團及自由行遊客訪花，截至上月估計帶動2億8千萬元觀光產值。圖／報系資料照片
花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。圖／報系資料照片
花蓮大石鼻山步道有壯闊海景，是許多遊客喜愛前往的觀光景點。圖／報系資料照片

花蓮 旅行社

延伸閱讀

關懷盃／張惠妹捐贈上千個手套 林智勝：第30屆關懷盃花蓮見

花蓮建立油茶評鑑 盼推廣在地農產品

花蓮家扶中心募年菜送弱勢 尚有6成缺口盼各界協助

曾文水庫蓄水率低水情嚴峻 嘉義明年1期稻作大區輪作、增獎勵金

相關新聞

花蓮議長之爭 國民黨提名吳東昇並授權決定副手人選

花蓮下屆議長競爭激烈，國民黨縣黨部今天邀集下屆黨籍議員討論，一致推舉吳東昇參選，並授權決定副議長人選，吳東昇表示副手「不...

宜蘭福德溪北側防汛道路拓寬成8公尺 今天通車

宜蘭頭城鎮福德溪北側防汛道路原本只有4公尺寬，縣府編列經費把道路拓道一倍成為8公尺，防汛道路成了一般道路，方便居民通行及...

花蓮樂遊獎勵帶動2.8億產值 加碼帶團獎勵金100萬

花蓮縣政府自5月起推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團及自由行遊客訪花，截至上月估計帶動2億8千萬元觀光產值。由...

酸甜初戀好滋味 礁溪鄉農會研發「金柑戀人果酥」上市

全國9成以上金柑產自宜蘭縣礁溪鄉及員山鄉，金柑又稱金棗，酸甜好滋味。礁溪鄉農會為迎合消費者口味，耗時近1年反覆測試研發新...

台東交觀處長余明勳卸任 饒慶鈴：後續有小內閣異動

台東縣交觀處長余明勳今天在臉書發文透露將離開縣府，下一步則賣關子說「禱告等候上帝帶領」。縣長饒慶鈴感謝余對台東縣的付出，...

重現風華 花蓮林管處復刻池南森林遊樂區蹦蹦車紙模型

花蓮林管處的池南國家森林遊樂區，原本是木材生產轉運站，90多年前由日本人打造近50公里長鐵道，將木材運送下山，目前轉型森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。