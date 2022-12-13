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花蓮樂遊獎勵帶動2.8億產值 加碼帶團獎勵金100萬
花蓮縣政府自5月起推出「花蓮永續樂遊獎勵方案」，鼓勵旅行社帶團及自由行遊客訪花，截至上月估計帶動2億8千萬元觀光產值。由於5百萬元帶團獎勵金用完，縣府即日起將再加碼1百萬元，延長申請至本月23日，活絡農曆年前觀光市場。
縣府今年5至11月舉辦自由行和團遊觀光振興「花蓮永續樂遊獎勵方案」，自由行最大獎特斯拉Model 3汽車由來自台北市北投區的黃小姐抽中，旅行社獎勵計畫帶團人數冠軍30萬元獎勵金，則由台灣中國旅行社拿下。
縣府觀光處長張志翔表示，獎勵方案受到全國旅行社熱烈的迴響，500萬元帶團獎勵金已全數申請完畢，為活絡農曆年前觀光市場，縣府再加碼帶團獎勵金100萬元，並延長申請日至12月23日，希望在年前為花蓮觀光業再注入一劑強心針。
張志翔指出，凡旅行社於5月1日至12月23日帶團30人以上，於花蓮合法旅宿業入住，並前往任一指定旅遊點拍下團體照，行程結束後至活動官網上傳申請文件，審核通過即可獲得獎勵補助。每團獎勵金為住宿第一晚補助餐食費最高1萬元，住第二晚獎勵金最高5千元，每家獎勵經費上限總額為9萬元。
獎勵方案須前往指定旅遊點包含大石鼻山步道、七星潭、花蓮縣考古博物館等人氣景點，以及「花蓮‧獵香旅人－香味旅遊」地圖和「花蓮‧外國老闆特色店鋪」地圖推薦旅遊點等，帶團體驗花蓮蜜香紅茶、精品咖啡、原民香料及香草組成的香味之旅及道地異國旅遊，還可額外拿獎勵。
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