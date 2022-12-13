酸甜初戀好滋味 礁溪鄉農會研發「金柑戀人果酥」上市

全國9成以上金柑產自宜蘭縣礁溪鄉及員山鄉，金柑又稱金棗，酸甜好滋味。礁溪鄉農會為迎合消費者口味，耗時近1年反覆測試研發新品，今天發表「金柑戀人果酥」，香脆可口，不添加色素、香料及防腐劑，採單片包裝，即日起至15日推出感恩好禮三重送。

礁溪鄉農會今天舉辦農特產行銷，同時表揚獲獎模範農民。縣長林姿妙表示，目前正值蘭陽金柑採收上市的季節，礁溪鄉除了孕育全國最知名的溫泉蔬菜，更有獨特的蘭陽金柑，農產品極具特色且優質，受消費者喜愛，感謝農民朋友辛苦付出，更感謝礁溪鄉農會對農產業的用心。

礁溪鄉農會總幹事李淑芬指出，鄉農會自100年起結合農友及加工廠開發各式特色農產加工品，迄今已開發逾30餘種商品，其中金柑系列商品，除了新發表的金柑戀人果酥，另有金柑吸凍、金柑牛舌餅、金柑蛋捲、金柑冰淇淋等，成為一系列的金柑美食產品。

農會慶祝新品上市，即日起至12月15日推出感恩好禮三重送：第一重新品上市買1送1、第二重滿額贈-消費滿千好禮2選1、第三重現場加碼送-滿千送百提貨券，另有其它商品優惠，可洽礁溪鄉農會供銷部或至湯戀物產館門市採購。