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酸甜初戀好滋味 礁溪鄉農會研發「金柑戀人果酥」上市
全國9成以上金柑產自宜蘭縣礁溪鄉及員山鄉，金柑又稱金棗，酸甜好滋味。礁溪鄉農會為迎合消費者口味，耗時近1年反覆測試研發新品，今天發表「金柑戀人果酥」，香脆可口，不添加色素、香料及防腐劑，採單片包裝，即日起至15日推出感恩好禮三重送。
礁溪鄉農會今天舉辦農特產行銷，同時表揚獲獎模範農民。縣長林姿妙表示，目前正值蘭陽金柑採收上市的季節，礁溪鄉除了孕育全國最知名的溫泉蔬菜，更有獨特的蘭陽金柑，農產品極具特色且優質，受消費者喜愛，感謝農民朋友辛苦付出，更感謝礁溪鄉農會對農產業的用心。
礁溪鄉農會總幹事李淑芬指出，鄉農會自100年起結合農友及加工廠開發各式特色農產加工品，迄今已開發逾30餘種商品，其中金柑系列商品，除了新發表的金柑戀人果酥，另有金柑吸凍、金柑牛舌餅、金柑蛋捲、金柑冰淇淋等，成為一系列的金柑美食產品。
農會慶祝新品上市，即日起至12月15日推出感恩好禮三重送：第一重新品上市買1送1、第二重滿額贈-消費滿千好禮2選1、第三重現場加碼送-滿千送百提貨券，另有其它商品優惠，可洽礁溪鄉農會供銷部或至湯戀物產館門市採購。
縣府農業處表示，金柑富含豐富的維生素A、維生素C、抗氧化物等營養素，更是唯一可連皮食用的柑橘類果品，因此礁溪鄉農會自民國92年起積極推廣金柑鮮食；另外農會與農糧署東區分署、花蓮農業改場及縣府積極輔導金柑果農安全用藥並導入產銷履歷驗證，礁溪鄉農會今年首次成立優質金柑水果集團產區，期盼透過生產端嚴格把關及消費端行銷推廣，將宜蘭金棗推展到各地。
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