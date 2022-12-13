基隆市救災安全管制App 大幅提升救災現場安全與效率

基隆市消防局4年前開發救災安全管制系統App，今年升級，搭配平板電腦鏡頭掃碼功能，可避免過去人工誤植或不熟悉支援單位導致救援延誤。消防局長陳龍輝表示，救災安全管制系統app 2.0升級後，功能上更為便捷與人性，視覺的辨識度也大幅度提升。

基隆市消防局行政科長蘇元鏞及第一大隊副大隊長余宗庭今天在消防署擴大消防業務會報分享推廣救災安全管制APP經驗，對保障外勤人員救災時的團隊安全管理有很大幫助。

近年來多起災害造成消防人員不慎傷亡，各縣市消防局均強化救災人員安全管制，救災現場經常會因為天候、地形環境及人員身體狀況，有時會造成意外事故發生。

基隆市消防局自107年開始，著手開發救災安全管制APP，透過空氣瓶耗氧量計算，在消防人員進入火場後，在空氣瓶氣壓降低至安全水準時，及時發出警戒離開火場。

今年救災安全管制系統升級為2.0版本，目前建置於專用的救災平板內，透過平板鏡頭或掃碼器，事先登錄消防人員管制名牌QR code碼，即可快速帶入人員基本資料、氣瓶預設數據、作業時間等重要救災資訊。每個人的每分鐘耗氧量是從多次消防訓練中不斷累積修正而來的寶貴訊息，每個人都有專屬的耗氧數值。