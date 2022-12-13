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台東交觀處長余明勳卸任 饒慶鈴：後續有小內閣異動
台東縣交觀處長余明勳今天在臉書發文透露將離開縣府，下一步則賣關子說「禱告等候上帝帶領」。縣長饒慶鈴感謝余對台東縣的付出，擦亮台東觀光、熱氣球活動品牌，縣府小內閣將有一波異動，會陸續公布。
余過去在民間資訊業服務，因緣際會踏入公務體系，在台東縣府服務10年，橫跨黃健庭、饒慶鈴兩任縣長，任內致力推動台東縣觀光，除了推動台東熱氣球，近年還推動藍海生活節、台東空中觀光、跳傘、東浪嘉年華等活動。
余明勳下午受訪表示，在台東服務這麼多年，台東的土地、台東的人情味豐富了他的生命，對於外傳他之後要去哪裡都是謠傳，他也沒有要去民間機構，目前就先休息，一如臉書所述「將禱告等候上帝帶領、要傾聽上帝的聲音」。
余明勳說，有些人說他離開是因為「屬於誰的人馬」，這完全不是事實，他也從沒感覺自己是誰的人，身在公部門有機會就是全力為人民服務，如果真要說算誰的人，他笑著回應「我應該是上帝的人馬！」
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