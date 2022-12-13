台東縣長饒慶鈴調整人事 交觀處長余明勳將卸任
台東縣長饒慶鈴連任，局處首長調整，交通及觀光發展處長余明勳卸任，他今天說，將於12月25日離開任職10年的縣政府，公部門生涯暫告一個段落，心中充滿無限感恩。
余明勳告訴中央社記者，確定12月25日離開台東縣政府職務，數算這10年在台東縣府的點點滴滴，心中充滿無限感恩。
余明勳感謝縣府及一起共事及協助解決問題的局處團隊，也感謝媒體記者、議員、鄉鎮市長、師長、公私協會、店家攤商、部落族人、台東鄉親等，因大家而有美好記憶、淚水、笑語、掌聲。
「台東這塊土地和濃厚的人情味也豐富地滋潤了我的生命。」余明勳細數各項觀光活動及獎項；對於下一步，「我禱告等候上帝的帶領」。
余明勳曾擔任台東縣國際發展及計畫處長、中山科學研究院助理研究員及數家民間企業主管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言