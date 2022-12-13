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台東縣長饒慶鈴調整人事 交觀處長余明勳將卸任

中央社／ 台東縣13日電

台東縣長饒慶鈴連任，局處首長調整，交通及觀光發展處長余明勳卸任，他今天說，將於12月25日離開任職10年的縣政府，公部門生涯暫告一個段落，心中充滿無限感恩。

余明勳告訴中央社記者，確定12月25日離開台東縣政府職務，數算這10年在台東縣府的點點滴滴，心中充滿無限感恩。

余明勳感謝縣府及一起共事及協助解決問題的局處團隊，也感謝媒體記者、議員、鄉鎮市長、師長、公私協會、店家攤商、部落族人、台東鄉親等，因大家而有美好記憶、淚水、笑語、掌聲。

「台東這塊土地和濃厚的人情味也豐富地滋潤了我的生命。」余明勳細數各項觀光活動及獎項；對於下一步，「我禱告等候上帝的帶領」。

余明勳曾擔任台東縣國際發展及計畫處長、中山科學研究院助理研究員及數家民間企業主管。

團隊 議員 2022大選 台東縣選舉 饒慶鈴

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